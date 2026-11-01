Гоу Эхед Иглс - Фортуна 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Де Аделарсхорст (Девентер, Нидерланды), вместимость: 10400
22 Ноября 2026 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Мартейн Вос (Варнсвелд, Нидерланды);
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Составы команд
Гоу Эхед Иглс
Девентер
Фортуна
Ситтард-Гелен
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Данни Бёйс
История личных встреч
|11.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|2 : 2
|08.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 2
|10.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|0 : 3
|11.08.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 2
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|0 : 0
|22.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|23.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|07.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
|24.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 0
|31.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|26
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|12
|25
| 3
Лига Европы
|Аякс
|12
|25
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|24
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|12
|23
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|12
|21
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|20
|8
|Гоу Эхед Иглс
|12
|17
|9
|Гронинген
|12
|15
|10
|Камбюр
|12
|15
|11
|НЕК Неймеген
|12
|14
|12
|Спарта
|12
|12
|13
|ПЕК Зволле
|12
|12
|14
|Утрехт
|12
|12
|15
|Эксельсиор
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|12
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|12
|3
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