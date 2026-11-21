Севилья - Бетис 21 ноября обзор матча Дата публикации: 21-11-2026 Севилья 1 : 1 Бетис События матча Севилья - Реал Бетис -5' Хуниор Фирпо -5' Кучо Эрнандес 15' Люсьен Агуме 18' Кике Салас 50' ⚽ Антони (0 - 1) 59' ⇄ Чидера Эджуке / Феликс Коррейя 59' ⇄ Гиорги Кочорашвили / Йон Гуриди 61' Андрес Кастрин 62' ⇄ Трой Пэрротт / Айтор Руибаль 69' ⇄ Исаак Ромеро / Люсьен Агуме 69' ⇄ Робби Ур / Лукас Стассин 71' ⇄ Нельсон Деосса / Абдессамад Эззалзули 79' Эктор Бельерин 80' ⇄ Пеке Фернандес / Рубен Варгас 80' ⇄ Родриго Рикельме / Антони 84' Робби Ур 86' Хуан Иглесиас 86' Пабло Форнальс 90+1' ⚽ Кике Салас (1 - 1) Составы команд Севилья Севилья Бетис Севилья 1 вр Одиссеас Влаходимос 2 зщ Хуан Иглесиас 4 зщ Кике Салас 17 зщ Габриэль Суасо 5 зщ Андрес Кастрин 24 пз Юссуф Фофана 6 пз Люсьен Агуме 69' 20 пз Фелиш Коррея 59' 11 пз Рубен Варгас 80' 18 пз Хон Гуриди 59' 19 нп Лукас Стассин 69' 8 пз Георгий Кочорашвили 59' 21 нп Чидера Эджуке 59' 16 нп Исаак Ромеро 69' 9 нп Робби Юр 69' 10 нп Пеке 80' 1 вр Альваро Вальес 5 зщ Марк Бартра 4 зщ Натан 11 зщ Фран Гарсия 2 зщ Эктор Бельерин 8 пз Пабло Форнальс 21 пз Марк Рока 22 пз Иско 7 нп Антони 80' 10 нп Абде Эззалзули 71' 24 нп Айтор Руибаль 62' 19 нп Трой Пэрротт 62' 18 пз Нельсон Деосса 71' 17 пз Родриго Рикельме 80' Запасные 13 вр Фран Гонсалес 15 зщ Фабиу Кардозу 3 зщ Хулио Диас 12 зщ Аруна Санганте 14 пз Мануэль Буэно 46 Marc Scuri 45 Tamiou Kpebane 13 вр Диего Конде 23 зщ Хуниор Фирпо 16 зщ Валентин Гомес 3 зщ Диего Льоренте 12 зщ Анхель Ортис 6 пз Факундо Берналь 15 пз Альваро Фидальго 20 пз Джовани Ло Чельсо 9 нп Кучо Эрнандес Главные тренеры Луис Гарсия Пласа Мануэль Пеллегрини Голы Антони Иско 0:1 50' Кике Салас Исаак Ромеро 1:1 90+1' Наказания Диего Льоренте 11' Кучо Эрнандес 11' Люсьен Агуме 15' Кике Салас 18' Андрес Кастрин 61' Эктор Бельерин 79' Робби Юр 84' Пабло Форнальс 86' Хуан Иглесиас 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Севилья - Бетис, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 13-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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