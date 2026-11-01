Расинг - Реал Сосьедад 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кампос де Спорт де Эль-Сардинеро (Сантандер, Испания), вместимость: 22271
22 Ноября 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 13-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Расинг
Сантандер
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|13
|вр
|Хулен Ахирресабала
|5
|зщ
|Пабло Рамон
|22
|зщ
|Педро Фелипе
|24
|зщ
|Жануэль Белосьян
|17
|зщ
|Хорхе Салинас
|23
|пз
|Иван Мартин
|18
|пз
|Маттео Прати
|20
|пз
|Серхио Каналес
|10
|пз
|Иньиго Висенте
|19
|нп
|Икер Луке
|21
|нп
|Яссир Забири
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|6
|зщ
|Хон Мартин
|3
|зщ
|Айен Муньос
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
|24
|пз
|Лука Сучич
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
|18
|пз
|Карлос Солер
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|9
|нп
|Орри Оускарссон
Главные тренеры
|Хосе Альберто Лопес
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|31.01.2014
|Кубок Испании
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 3 Т
|22.01.2014
|Кубок Испании
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|28.04.2012
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 0
|18.12.2011
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 0
|20.03.2011
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 1
|06.11.2010
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 0
|09.06.2007
|Испания - Примера
|37-й тур
|0 : 0
|14.01.2007
|Испания - Примера
|18-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|28
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|12
|26
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|12
|22
| 6
Лига конференций
|Севилья
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|11
|16
|8
|Депортиво
|12
|15
|9
|Вильярреал
|12
|15
|10
|Расинг
|12
|14
|11
|Сельта
|12
|13
|12
|Алавес
|12
|13
|13
|Райо Вальекано
|11
|12
|14
|Осасуна
|12
|12
|15
|Эспаньол
|12
|12
|16
|Хетафе
|12
|12
|17
|Леванте
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Эльче
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|12
|5
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