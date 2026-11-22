Монако - Осер 21 ноября обзор матча
Дата публикации: 22-11-2026
Монако
1 : 1
Осер
События матча АС Монако - Осер
-5'
Filipe Luís
29'
⚽
Ромен Февр (0 - 1)
59'
⇄
Фоларин Балогун / Такуми Минамино
69'
⇄
Матис Детюрбе / Назиньо
69'
⇄
Эдан Диоп / Денис Закария
72'
⇄
Кевин Дануа / Реми Лабо Ласкари
72'
⇄
Крист Макоссо / Телли Сиве
76'
⇄
Ламин Си / Марвин Сеная
80'
⇄
Ильяс Бельмохтар / Матис Аблен
81'
⇄
Артур Пьефор / Пьер Эква
82'
⚽
Эдан Диоп (1 - 1)
90+5'
Поль Нарди
Составы команд
Монако
Монако
Осер
Осер
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|72
|зщ
|Садибу Сане
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
69'
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|2
|зщ
|Вандерсон
|6
|пз
|Денис Закария
69'
|8
|пз
|Ламин Камара
|11
|нп
|Маттис Аблин
80'
|29
|нп
|Парис Бруннер
|18
|нп
|Такуми Минамино
59'
|9
|нп
|Фоларин Балогун
59'
|37
|пз
|Эдан Диоп
69'
|7
|нп
|Матис Детурбе
69'
|48
|Ilies Belmokhtar
80'
|1
|вр
|Поль Нарди
|13
|зщ
|Телли Сиве
72'
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|29
|пз
|Марвен Сеная
76'
|3
|пз
|Реми Лабо Ласкари
72'
|17
|пз
|Пьер Эква
81'
|9
|нп
|Кэмерон Арчер
|21
|нп
|Ромен Февр
|15
|зщ
|Христ Макоссо
72'
|5
|пз
|Кевин Дануа
72'
|27
|зщ
|Ламин Си
76'
|46
|пз
|Артур Пьедфор
81'
Запасные
|16
|вр
|Филипп Кён
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|49
|пз
|Илан Туре
|19
|пз
|Пап Кабраль
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|23
|вр
|Мамаду Диоп
|77
|нп
|Аристид Зоссу
|32
|Rayan Mandengue
|34
|Lamfia Dioubate
|47
|Youssef Khoudda
Главные тренеры
|Филипе Луис
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
Голы
Ромен Февр
Марвен Сеная
0:1
29'
Эдан Диоп
Вандерсон
1:1
82'
Наказания
Поль Нарди
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монако - Осер, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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