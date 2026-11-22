Монако - Осер 21 ноября обзор матча Дата публикации: 22-11-2026 Монако 1 : 1 Осер События матча АС Монако - Осер -5' Filipe Luís 29' ⚽ Ромен Февр (0 - 1) 59' ⇄ Фоларин Балогун / Такуми Минамино 69' ⇄ Матис Детюрбе / Назиньо 69' ⇄ Эдан Диоп / Денис Закария 72' ⇄ Кевин Дануа / Реми Лабо Ласкари 72' ⇄ Крист Макоссо / Телли Сиве 76' ⇄ Ламин Си / Марвин Сеная 80' ⇄ Ильяс Бельмохтар / Матис Аблен 81' ⇄ Артур Пьефор / Пьер Эква 82' ⚽ Эдан Диоп (1 - 1) 90+5' Поль Нарди Составы команд Монако Монако Осер Осер 1 вр Лукаш Градецки 72 зщ Садибу Сане 20 зщ Флавиу Назинью 69' 4 зщ Джордан Тезе 15 зщ Эрик Дайер 2 зщ Вандерсон 6 пз Денис Закария 69' 8 пз Ламин Камара 11 нп Маттис Аблин 80' 29 нп Парис Бруннер 18 нп Такуми Минамино 59' 9 нп Фоларин Балогун 59' 37 пз Эдан Диоп 69' 7 нп Матис Детурбе 69' 48 Ilies Belmokhtar 80' 1 вр Поль Нарди 13 зщ Телли Сиве 72' 4 зщ Аксель Туанзебе 20 зщ Синали Дьоманде 22 зщ Фредрик Оппегорд 8 пз Науиру Ахамада 29 пз Марвен Сеная 76' 3 пз Реми Лабо Ласкари 72' 17 пз Пьер Эква 81' 9 нп Кэмерон Арчер 21 нп Ромен Февр 15 зщ Христ Макоссо 72' 5 пз Кевин Дануа 72' 27 зщ Ламин Си 76' 46 пз Артур Пьедфор 81' Запасные 16 вр Филипп Кён 22 зщ Мохаммед Салису 49 пз Илан Туре 19 пз Пап Кабраль 28 пз Мамаду Кулибали 23 вр Мамаду Диоп 77 нп Аристид Зоссу 32 Rayan Mandengue 34 Lamfia Dioubate 47 Youssef Khoudda Главные тренеры Филипе Луис Кристоф Пеллиссье Уильям Стилл Голы Ромен Февр Марвен Сеная 0:1 29' Эдан Диоп Вандерсон 1:1 82' Наказания Поль Нарди 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Монако - Осер, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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