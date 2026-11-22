Лилль - Лион 21 ноября обзор матча
Дата публикации: 22-11-2026
Лилль
0 : 1
Лион
События матча Лилль - Олимпик Лион
40'
⚽
Мадс Бидструп (0 - 1)
46'
⇄
Аясе Уэда / Сориба Дьяун
52'
⇄
Максима Гоффи / Танги Ньянзу
62'
⇄
Итан Мбаппе / Дилан Баква
74'
⇄
Николас Тальяфико / Абнер Винисиус
74'
⇄
Рубен Клюйверт / Закари Атекаме
80'
⇄
Кэлвин Вердонк / Ромен Перро
80'
⇄
Оливье Жиру / Нгальяэль Мукау
82'
⇄
Жюльен Дюранвиль / Кейто Накамура
82'
⇄
Каиль Будаш / Эрнест Нуама
90'
⇄
Ноа Нартеи / Халис Мерах
90+3'
Корентен Толиссо
Составы команд
Лилль
Лилль
Лион
Лион
|1
|вр
|Берке Озер
|3
|зщ
|Натан Нгой
|23
|зщ
|Танги Ньянзу
52'
|4
|зщ
|Алешандро
|15
|зщ
|Ромен Перро
80'
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
80'
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|35
|нп
|Сориба Диаун
46'
|7
|нп
|Дилан Баква
62'
|18
|нп
|Аясэ Уэда
46'
|38
|зщ
|Максима Гоффи
52'
|8
|пз
|Этан Мбаппе
62'
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
80'
|9
|нп
|Оливье Жиру
80'
|1
|вр
|Доминик Грейф
|13
|зщ
|Закари Атекаме
74'
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|16
|зщ
|Абнер
74'
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|пз
|Халис Мера
90'
|2
|пз
|Мадс Бидструп
|7
|пз
|Эрнест Нуама
82'
|11
|нп
|Кэито Накамура
82'
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
74'
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
74'
|24
|нп
|Жюльен Дюранвиль
82'
|26
|нп
|Каиль Будаш
82'
|99
|пз
|Ноа Нарти
90'
Запасные
|12
|вр
|Орландо Хиль
|26
|зщ
|Исаак Коссье
|14
|пз
|Мауритс Кьергор
|19
|пз
|Башар Онал
|40
|вр
|Реми Дескамп
|37
|зщ
|Стив Канго
|32
|нп
|Алехандро Гомес Родригес
|45
|нп
|Реми Имбер
Главные тренеры
|Давиде Анчелотти
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
|Карлос Висенс
Голы
Мадс Бидструп
0:1
40'
Наказания
Корентин Толиссо
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лилль - Лион, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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