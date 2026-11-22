Лилль - Лион 21 ноября обзор матча Дата публикации: 22-11-2026 Лилль 0 : 1 Лион События матча Лилль - Олимпик Лион 40' ⚽ Мадс Бидструп (0 - 1) 46' ⇄ Аясе Уэда / Сориба Дьяун 52' ⇄ Максима Гоффи / Танги Ньянзу 62' ⇄ Итан Мбаппе / Дилан Баква 74' ⇄ Николас Тальяфико / Абнер Винисиус 74' ⇄ Рубен Клюйверт / Закари Атекаме 80' ⇄ Кэлвин Вердонк / Ромен Перро 80' ⇄ Оливье Жиру / Нгальяэль Мукау 82' ⇄ Жюльен Дюранвиль / Кейто Накамура 82' ⇄ Каиль Будаш / Эрнест Нуама 90' ⇄ Ноа Нартеи / Халис Мерах 90+3' Корентен Толиссо Составы команд Лилль Лилль Лион Лион 1 вр Берке Озер 3 зщ Натан Нгой 23 зщ Танги Ньянзу 52' 4 зщ Алешандро 15 зщ Ромен Перро 80' 17 пз Нгалайель Мукау 80' 6 пз Набиль Бенталеб 21 пз Бенжамен Андре 10 пз Хакон-Арнар Харальдссон 35 нп Сориба Диаун 46' 7 нп Дилан Баква 62' 18 нп Аясэ Уэда 46' 38 зщ Максима Гоффи 52' 8 пз Этан Мбаппе 62' 24 зщ Калвин Вердонк 80' 9 нп Оливье Жиру 80' 1 вр Доминик Грейф 13 зщ Закари Атекаме 74' 19 зщ Мусса Ньякате 20 зщ Феликс Бахер 16 зщ Абнер 74' 6 пз Таннер Тессманн 8 пз Корентин Толиссо 18 пз Халис Мера 90' 2 пз Мадс Бидструп 7 пз Эрнест Нуама 82' 11 нп Кэито Накамура 82' 3 зщ Николас Тальяфико 74' 21 зщ Рубен Клюйверт 74' 24 нп Жюльен Дюранвиль 82' 26 нп Каиль Будаш 82' 99 пз Ноа Нарти 90' Запасные 12 вр Орландо Хиль 26 зщ Исаак Коссье 14 пз Мауритс Кьергор 19 пз Башар Онал 40 вр Реми Дескамп 37 зщ Стив Канго 32 нп Алехандро Гомес Родригес 45 нп Реми Имбер Главные тренеры Давиде Анчелотти Паулу Фонсека Жорже Масиэл Карлос Висенс Голы Мадс Бидструп 0:1 40' Наказания Корентин Толиссо 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лилль - Лион, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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