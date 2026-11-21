Ньюкасл - Арсенал 21 ноября обзор матча
Дата публикации: 21-11-2026
Ньюкасл
2 : 2
Арсенал
События матча Ньюкасл Юнайтед - Арсенал
23'
Амар Дедич
33'
⚽
Эберечи Эзе (0 - 1)
46'
⇄
Джейкоб Рэмзи / Шон Стёр
46'
⇄
Тино Ливраменто / Амар Дедич
46'
⇄
Антони Эланга / Джейкоб Мерфи
49'
⚽
Харви Барнс (1 - 1)
56'
Деклан Райс
58'
Харви Барнс
62'
⚽
Малик Тшау (2 - 1)
70'
⇄
Майлз Льюис-Скелли / Бруно Гимарайнс
70'
⇄
Кепа Аррисабалага / Давид Рая
70'
⇄
Христос Дзолис / Эберечи Эзе
78'
⚽
Нони Мадуэке (2 - 2)
81'
Дэн Бёрн
81'
Нони Мадуэке
83'
⇄
Йоан Висса / Джо Уиллок
90+2'
⇄
Свен Ботман / Льюис Холл
90+4'
⇄
Виктор Дьёкереш / Кай Хаверц
90+4'
⇄
Микель Мерино / Мартин Эдегор
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Арсенал
Лондон
|21
|вр
|Лукаш Горничек
|12
|зщ
|Малик Тшау
|33
|зщ
|Даниэль Бёрн
|3
|зщ
|Льюис Холл
90+2'
|37
|зщ
|Амар Дедич
46'
|14
|пз
|Шон Стёр
46'
|11
|пз
|Харви Барнс
|67
|пз
|Льюис Майли
|28
|пз
|Джо Уиллок
83'
|10
|нп
|Уильям Осула
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
46'
|2
|зщ
|Валентино Ливраменто
46'
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
46'
|19
|пз
|Энтони Эланга
46'
|9
|пз
|Йоан Висса
83'
|4
|зщ
|Свен Ботман
90+2'
|1
|вр
|Давид Райя
70'
|15
|зщ
|Эзри Конса
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|41
|пз
|Деклан Райс
|8
|пз
|Мартин Эдегор
90+4'
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
70'
|10
|пз
|Эберечи Эзе
70'
|29
|нп
|Кай Хаверц
90+4'
|20
|нп
|Чуквунонсо Мадуэке
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
70'
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
70'
|17
|нп
|Христос Цолис
70'
|23
|пз
|Микель Мерино
90+4'
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
90+4'
Запасные
|1
|вр
|Ник Поуп
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|6
|пз
|Нико Гонсалес
|20
|нп
|Матиас Фернандес-Пардо
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|4
|зщ
|Бен Уайт
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Маттиас Яйссле
|Микель Артета
Голы
Эберечи Эзе
Кай Хаверц
0:1
33'
Харви Барнс
Уильям Осула
1:1
49'
Малик Тшау
Джо Уиллок
2:1
62'
Чуквунонсо Мадуэке
Мартин Эдегор
2:2
78'
Наказания
Амар Дедич
23'
Деклан Райс
56'
Харви Барнс
58'
Даниэль Бёрн
81'
Чуквунонсо Мадуэке
81'
Виктор Дьёкереш
90+10'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ньюкасл - Арсенал, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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