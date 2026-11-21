Ньюкасл - Арсенал 21 ноября обзор матча Дата публикации: 21-11-2026 Ньюкасл 2 : 2 Арсенал События матча Ньюкасл Юнайтед - Арсенал 23' Амар Дедич 33' ⚽ Эберечи Эзе (0 - 1) 46' ⇄ Джейкоб Рэмзи / Шон Стёр 46' ⇄ Тино Ливраменто / Амар Дедич 46' ⇄ Антони Эланга / Джейкоб Мерфи 49' ⚽ Харви Барнс (1 - 1) 56' Деклан Райс 58' Харви Барнс 62' ⚽ Малик Тшау (2 - 1) 70' ⇄ Майлз Льюис-Скелли / Бруно Гимарайнс 70' ⇄ Кепа Аррисабалага / Давид Рая 70' ⇄ Христос Дзолис / Эберечи Эзе 78' ⚽ Нони Мадуэке (2 - 2) 81' Дэн Бёрн 81' Нони Мадуэке 83' ⇄ Йоан Висса / Джо Уиллок 90+2' ⇄ Свен Ботман / Льюис Холл 90+4' ⇄ Виктор Дьёкереш / Кай Хаверц 90+4' ⇄ Микель Мерино / Мартин Эдегор Составы команд Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл-апон-Тайн Арсенал Лондон 21 вр Лукаш Горничек 12 зщ Малик Тшау 33 зщ Даниэль Бёрн 3 зщ Льюис Холл 90+2' 37 зщ Амар Дедич 46' 14 пз Шон Стёр 46' 11 пз Харви Барнс 67 пз Льюис Майли 28 пз Джо Уиллок 83' 10 нп Уильям Осула 23 нп Джейкоб Мёрфи 46' 2 зщ Валентино Ливраменто 46' 41 пз Джейкоб Рэмси 46' 19 пз Энтони Эланга 46' 9 пз Йоан Висса 83' 4 зщ Свен Ботман 90+2' 1 вр Давид Райя 70' 15 зщ Эзри Конса 6 зщ Габриэл Магальяйнс 33 зщ Риккардо Калафьори 12 зщ Юрриен Тимбер 41 пз Деклан Райс 8 пз Мартин Эдегор 90+4' 39 пз Бруно Гимарайнс 70' 10 пз Эберечи Эзе 70' 29 нп Кай Хаверц 90+4' 20 нп Чуквунонсо Мадуэке 13 вр Кепа Аррисабалага 70' 49 пз Майлз Льюис-Скелли 70' 17 нп Христос Цолис 70' 23 пз Микель Мерино 90+4' 14 нп Виктор Дьёкереш 90+4' Запасные 1 вр Ник Поуп 5 зщ Фабиан Шер 6 пз Нико Гонсалес 20 нп Матиас Фернандес-Пардо 2 зщ Вильям Салиба 3 зщ Кристьян Москера 4 зщ Бен Уайт 5 зщ Пьеро Инкапье Главные тренеры Эдди Хау Маттиас Яйссле Микель Артета Голы Эберечи Эзе Кай Хаверц 0:1 33' Харви Барнс Уильям Осула 1:1 49' Малик Тшау Джо Уиллок 2:1 62' Чуквунонсо Мадуэке Мартин Эдегор 2:2 78' Наказания Амар Дедич 23' Деклан Райс 56' Харви Барнс 58' Даниэль Бёрн 81' Чуквунонсо Мадуэке 81' Виктор Дьёкереш 90+10'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ньюкасл - Арсенал, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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