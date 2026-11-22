Ланс - Тулуза 21 ноября обзор матча
Дата публикации: 22-11-2026
Ланс
1 : 1
Тулуза
События матча РК Ланс - Тулуза
28'
Нико Сигур
33'
Флориан Товен
39'
⚽
Джейсен Расселл-Роу (0 - 1)
43'
Сантьяго Идальго
46'
⇄
Сени Кумбасса / Марк Маккензи
47'
⚽
Микаэль Кюизанс (1 - 1)
59'
⇄
Амаду Айдара / Микаэль Кюизанс
59'
⇄
Сауд Абдулхамид / Рубен Агилар
59'
⇄
Абдалла Сима / Мезиан Меслуб
62'
Амаду Айдара
63'
⇄
Сион Оппонг / Сантьяго Идальго
72'
⇄
Исмаэло Ганю / Хоаннер Чавес
81'
⇄
Арон Дённум / Джейсен Расселл-Роу
90+1'
⇄
Михал Скураш / Флориан Сотока
90+1'
⇄
Алексис Восса / Томас Йоргенсен
Составы команд
Ланс
Ланс
Тулуза
Тулуза
|40
|вр
|Робен Риссер
|6
|зщ
|Самсон Байду
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|20
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|13
|зщ
|Джоаннер Чавес
72'
|8
|пз
|Яссин Титрауи
|10
|пз
|Флорьян Товен
|2
|пз
|Рубен Агилар
59'
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
59'
|38
|пз
|Мезиан Суареш
59'
|7
|нп
|Флорьян Сотока
90+1'
|23
|пз
|Сауд Абдулхамид
59'
|21
|пз
|Амаду Айдара
59'
|19
|нп
|Абдалла Сима
59'
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
72'
|22
|пз
|Михал Скурась
90+1'
|16
|вр
|Гийом Рест
|94
|зщ
|Ismail Diallo
|3
|зщ
|Марк Маккензи
46'
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|12
|зщ
|Christ Tape
|14
|пз
|Нико Сигур
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|8
|пз
|Томас Йёргенсен
90+1'
|9
|нп
|Сантьяго Идальго
63'
|20
|нп
|Каспер Тенгстедт
|13
|нп
|Джейсен Расселл-Роу
81'
|5
|зщ
|Сени Кумбасса
46'
|11
|нп
|Сион Оппонг
63'
|15
|пз
|Арон Дённум
81'
|6
|пз
|Алексис Восса
90+1'
Запасные
|16
|вр
|Матьё Горжелен
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|9
|пз
|Торган Азар
|28
|нп
|Жуниор Кадиль
|60
|вр
|Матис Нифлор
|17
|пз
|Абу Фрэнсис
|18
|пз
|Матис Амугу
|7
|нп
|Хулиан Виньоло
|37
|нп
|Ильяс Азизи
Главные тренеры
|Янник Каюзак
|Дидье Дигар
|Йенс Бертел Аску
Голы
Джейсен Расселл-Роу
0:1
39'
Микаэль Кюизанс
1:1
47'
Наказания
Нико Сигур
28'
Флорьян Товен
33'
Сантьяго Идальго
43'
Амаду Айдара
62'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ланс - Тулуза, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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