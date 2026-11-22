Ланс - Тулуза 21 ноября обзор матча Дата публикации: 22-11-2026 Ланс 1 : 1 Тулуза События матча РК Ланс - Тулуза 28' Нико Сигур 33' Флориан Товен 39' ⚽ Джейсен Расселл-Роу (0 - 1) 43' Сантьяго Идальго 46' ⇄ Сени Кумбасса / Марк Маккензи 47' ⚽ Микаэль Кюизанс (1 - 1) 59' ⇄ Амаду Айдара / Микаэль Кюизанс 59' ⇄ Сауд Абдулхамид / Рубен Агилар 59' ⇄ Абдалла Сима / Мезиан Меслуб 62' Амаду Айдара 63' ⇄ Сион Оппонг / Сантьяго Идальго 72' ⇄ Исмаэло Ганю / Хоаннер Чавес 81' ⇄ Арон Дённум / Джейсен Расселл-Роу 90+1' ⇄ Михал Скураш / Флориан Сотока 90+1' ⇄ Алексис Восса / Томас Йоргенсен Составы команд Ланс Ланс Тулуза Тулуза 40 вр Робен Риссер 6 зщ Самсон Байду 14 зщ Матьё Юдоль 20 зщ Жан-Клер Тодибо 13 зщ Джоаннер Чавес 72' 8 пз Яссин Титрауи 10 пз Флорьян Товен 2 пз Рубен Агилар 59' 27 пз Микаэль Кюизанс 59' 38 пз Мезиан Суареш 59' 7 нп Флорьян Сотока 90+1' 23 пз Сауд Абдулхамид 59' 21 пз Амаду Айдара 59' 19 нп Абдалла Сима 59' 25 зщ Исмаэло Ганью 72' 22 пз Михал Скурась 90+1' 16 вр Гийом Рест 94 зщ Ismail Diallo 3 зщ Марк Маккензи 46' 2 зщ Расмус Николайсен 12 зщ Christ Tape 14 пз Нико Сигур 23 пз Кристиан Кассерес 8 пз Томас Йёргенсен 90+1' 9 нп Сантьяго Идальго 63' 20 нп Каспер Тенгстедт 13 нп Джейсен Расселл-Роу 81' 5 зщ Сени Кумбасса 46' 11 нп Сион Оппонг 63' 15 пз Арон Дённум 81' 6 пз Алексис Восса 90+1' Запасные 16 вр Матьё Горжелен 32 зщ Киллиан Антонио 9 пз Торган Азар 28 нп Жуниор Кадиль 60 вр Матис Нифлор 17 пз Абу Фрэнсис 18 пз Матис Амугу 7 нп Хулиан Виньоло 37 нп Ильяс Азизи Главные тренеры Янник Каюзак Дидье Дигар Йенс Бертел Аску Голы Джейсен Расселл-Роу 0:1 39' Микаэль Кюизанс 1:1 47' Наказания Нико Сигур 28' Флорьян Товен 33' Сантьяго Идальго 43' Амаду Айдара 62'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ланс - Тулуза, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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