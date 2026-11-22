Страсбург - Брест 21 ноября обзор матча Дата публикации: 22-11-2026 Страсбург 0 : 1 Брест События матча Расинг Страсбур - Стад Брестуа -5' Vitor Matos -5' Julien Lachuer 13' Дарио Эссуго 22' ⚽ Ноа Эджума (0 - 1) 24' Себастьян Нанаси 27' ⇄ Люк Зогбе / Кенни Лала 56' Люка Тузар 60' ⇄ Конрад Хардер / Хакобо Ортега Конде 60' ⇄ Папе Диоп / Дарио Эссуго 60' ⇄ Диого Соуза / Себастьян Нанаси 66' ⇄ Сэмюэл Амо-Амеяу / Гессим Яссин 72' ⇄ Джовани Версини / Пате Мбуп 72' ⇄ Мама Бальде / Ноа Эджума 72' ⇄ Мамади Диамбу / Джозеф Нонге Боэнде 80' ⇄ Омари Келлиман / Самир Эль-Мурабет 86' Диого Соуза 90+5' ✕ Марсьяль Годо Пенальти не забит Составы команд Страсбург Страсбург Брест Брест 1 вр Филип Йоргенсен 24 зщ Лукас Хёгсберг 6 зщ Исмаэль Дукуре 31 зщ Карим Кулибали 16 зщ Дженезис Антви 14 пз Дариу Эсугу 60' 29 пз Самир Эль-Мурабет 80' 80 пз Жессим Яссин 66' 20 пз Мартиаль Годо 11 пз Себастьян Нанаси 60' 30 нп Хакобо Ортега 60' 21 пз Пап Диоп 60' 23 пз Диогу де Соуза 60' 40 нп Конрад Хардер 60' 7 пз Самуэль Амо-Амейо 66' 26 пз Омари Келлиман 80' 1 вр Эгиль Сельвик 70 зщ Кенни Лала 27' 4 зщ Готье Льорис 2 зщ Брэдли Локо 29 пз Лука Тусар 13 пз Жорис Шотар 8 пз Юго Маньетти 11 пз Ноа Эджума 72' 7 пз Жозеф Бёнде 72' 9 пз Пате Мбуп 72' 19 нп Людовик Ажорк 20 зщ Люк Зогбе 27' 6 пз Мамади Диамбу 72' 10 нп Джовани Версини 72' 17 нп Мама Бальде 72' Голы Ноа Эджума Жозеф Бёнде 0:1 22' Наказания Дариу Эсугу 13' Себастьян Нанаси 24' Лука Тусар 56' Диогу де Соуза 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Страсбург - Брест, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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