Страсбург - Брест 21 ноября обзор матча
Дата публикации: 22-11-2026
Страсбург
0 : 1
Брест
События матча Расинг Страсбур - Стад Брестуа
-5'
Vitor Matos
-5'
Julien Lachuer
13'
Дарио Эссуго
22'
⚽
Ноа Эджума (0 - 1)
24'
Себастьян Нанаси
27'
⇄
Люк Зогбе / Кенни Лала
56'
Люка Тузар
60'
⇄
Конрад Хардер / Хакобо Ортега Конде
60'
⇄
Папе Диоп / Дарио Эссуго
60'
⇄
Диого Соуза / Себастьян Нанаси
66'
⇄
Сэмюэл Амо-Амеяу / Гессим Яссин
72'
⇄
Джовани Версини / Пате Мбуп
72'
⇄
Мама Бальде / Ноа Эджума
72'
⇄
Мамади Диамбу / Джозеф Нонге Боэнде
80'
⇄
Омари Келлиман / Самир Эль-Мурабет
86'
Диого Соуза
90+5'
✕
Марсьяль ГодоПенальти не забит
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Брест
Брест
|1
|вр
|Филип Йоргенсен
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|6
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|16
|зщ
|Дженезис Антви
|14
|пз
|Дариу Эсугу
60'
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
80'
|80
|пз
|Жессим Яссин
66'
|20
|пз
|Мартиаль Годо
|11
|пз
|Себастьян Нанаси
60'
|30
|нп
|Хакобо Ортега
60'
|21
|пз
|Пап Диоп
60'
|23
|пз
|Диогу де Соуза
60'
|40
|нп
|Конрад Хардер
60'
|7
|пз
|Самуэль Амо-Амейо
66'
|26
|пз
|Омари Келлиман
80'
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|70
|зщ
|Кенни Лала
27'
|4
|зщ
|Готье Льорис
|2
|зщ
|Брэдли Локо
|29
|пз
|Лука Тусар
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|11
|пз
|Ноа Эджума
72'
|7
|пз
|Жозеф Бёнде
72'
|9
|пз
|Пате Мбуп
72'
|19
|нп
|Людовик Ажорк
|20
|зщ
|Люк Зогбе
27'
|6
|пз
|Мамади Диамбу
72'
|10
|нп
|Джовани Версини
72'
|17
|нп
|Мама Бальде
72'
Голы
Ноа Эджума
Жозеф Бёнде
0:1
22'
Наказания
Дариу Эсугу
13'
Себастьян Нанаси
24'
Лука Тусар
56'
Диогу де Соуза
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Страсбург - Брест, который состоялся 21 ноября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 11-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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