Аугсбург - Майнц 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
22 Ноября 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Мартин Петерзен (Штутгарт, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Майнц
Майнц
|1
|вр
|Финн Дамен
|35
|зщ
|Джума Ба
|27
|зщ
|Мариус Вольф
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|14
|пз
|Янник Кайтель
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|16
|пз
|Хеннес Беренс
|30
|пз
|Антон Каде
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
|27
|вр
|Робин Центнер
|4
|зщ
|Штефан Пош
|3
|зщ
|Фабио Грубер
|48
|зщ
|Кацпер Потульский
|8
|пз
|Пауль Небель
|10
|пз
|Надим Амири
|19
|пз
|Антони Каси
|6
|пз
|Каисю Сано
|2
|пз
|Филипп Мвене
|9
|нп
|Филлип Тиц
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
Главные тренеры
|Урс Фишер
История личных встреч
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|20.09.2025
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|1 : 4
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|20.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|2 : 3
|17.02.2024
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|11.02.2023
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|20.08.2022
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|1 : 2
|06.04.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|22.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Вердер
|9
|15
|7
|Эльферсберг
|9
|13
|8
|Штутгарт
|9
|12
|9
|Хоффенхайм
|9
|12
|10
|Айнтрахт Ф
|9
|12
|11
|Гамбург
|9
|12
|12
|Майнц
|9
|10
|13
|Падерборн 07
|9
|10
|14
|Аугсбург
|9
|9
|15
|Кёльн
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|9
|4
Кто победит?
0 голосов болельщиков