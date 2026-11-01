Реал Мадрид - Сельта 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
21 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 13-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Сельта
Виго
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|16
|зщ
|Ибраима Конате
|17
|зщ
|Марк Кукурелья
|4
|зщ
|Дин Хёйсен
|15
|пз
|Арда Гюлер
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|25
|пз
|Ян Диоманде
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|27
|пз
|Тьяго Питарч
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|13
|вр
|Йонуц Раду
|20
|зщ
|Хави Родригес
|21
|зщ
|Себастьян Касерес
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|17
|пз
|Хави Руэда
|14
|пз
|Алейс Фебас
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|28
|пз
|Андрес Антаньон
|10
|нп
|Яго Аспас
|24
|нп
|Коухаиб Дриош
|11
|нп
|Пабло Дуран
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
|Клаудио Хиральдес
История личных встреч
|06.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 2
|07.12.2025
|Испания — Примера
|15-й тур
|0 : 2
|04.05.2025
|Испания — Примера
|34-й тур
|3 : 2
|16.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 2 ДВ
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
|25.08.2023
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|22.04.2023
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|20.08.2022
|Испания - Примера
|2-й тур
|1 : 4
|02.04.2022
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|28
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|12
|26
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|12
|22
| 6
Лига конференций
|Севилья
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|11
|16
|8
|Депортиво
|12
|15
|9
|Вильярреал
|12
|15
|10
|Расинг
|12
|14
|11
|Сельта
|12
|13
|12
|Алавес
|12
|13
|13
|Райо Вальекано
|11
|12
|14
|Осасуна
|12
|12
|15
|Эспаньол
|12
|12
|16
|Хетафе
|12
|12
|17
|Леванте
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Эльче
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|12
|5
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