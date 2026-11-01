Ширак - Гандзасар 20 Ноября прямая трансляция
20 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 14-й тур
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Составы команд
Ширак
Гюмри
Гандзасар
Капан
История личных встреч
|14.08.2026
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|26.04.2026
|Армения — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 2
|22.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|30.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|17.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 0
|31.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 0
|27.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|02.12.2019
|Армения - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|14.09.2019
|Армения - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|11.05.2019
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ноа
|13
|34
| 2
Лига конференций
|Пюник
|13
|31
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|12
|29
|4
|Алашкерт
|13
|25
|5
|Сардарапат
|13
|20
|6
|Урарту
|12
|16
|7
|Ширак
|13
|14
|8
|Ван
|13
|11
|9
|Арарат
|13
|11
|10
|Сюник
|13
|11
|11
|БКМА
|13
|11
| 12
Зона вылета
|Гандзасар
|13
|3
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