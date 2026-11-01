Бавария - Кёльн 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
20 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Робин Браун (Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Бавария
Мюнхен
Кёльн
Кёльн
|26
|вр
|Свен Ульрайх
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|4
|зщ
|Жонатан Та
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|17
|пз
|Майкл Олисе
|42
|пз
|Леннарт Карл
|11
|пз
|Натаниэль Браун
|45
|пз
|Александар Павлович
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Марвин Швебе
|2
|зщ
|Жоэль Шмид
|22
|зщ
|Джамай Симпсон-Пьюзи
|5
|пз
|Том Краус
|37
|пз
|Линтон Майна
|23
|пз
|Пол Окон-Энгстлер
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|30
|пз
|Мариус Бюльтер
|10
|пз
|Саид Эль-Мала
|3
|пз
|Борна Соса
|47
|нп
|Майки Мур
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Аарон Данкс
|Рене Марич (и.о.)
История личных встреч
|16.05.2026
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|5 : 1
|14.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 3
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
|13.04.2024
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|2 : 0
|24.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|24.01.2023
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 4
|22.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|17.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Вердер
|9
|15
|7
|Эльферсберг
|9
|13
|8
|Штутгарт
|9
|12
|9
|Хоффенхайм
|9
|12
|10
|Айнтрахт Ф
|9
|12
|11
|Гамбург
|9
|12
|12
|Майнц
|9
|10
|13
|Падерборн 07
|9
|10
|14
|Аугсбург
|9
|9
|15
|Кёльн
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|9
|4
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