Шахтёр - Левый Берег 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
20 Ноября 2026 года в 19:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
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Составы команд
Шахтёр
Левый Берег
Киев
Главные тренеры
|Арда Туран
|Александр Дмитриевич Рябоконь
История личных встреч
|08.11.2026
|Украина — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|03.11.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|30.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|27.10.2026
|Кубок Украины
|1/8 финала
|3 : 0
|24.10.2026
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|12
|29
| 2
Лига конференций
|Полесье
|11
|28
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|11
|23
|4
|Металлист 1925
|9
|21
|5
|Карпаты
|11
|19
|6
|ЛНЗ Черкассы
|11
|18
|7
|Заря
|12
|18
|8
|Буковина
|12
|13
|9
|Колос
|10
|12
|10
|Эпицентр
|12
|10
|11
|Черноморец
|11
|9
|12
|Левый Берег
|11
|9
| 13
Стыковая зона
|Верес
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|11
|8
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|12
|8
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|10
|7
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