Аль-Ахли - Аль-Наср 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
20 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 9-й тур
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Составы команд
Аль-Ахли
Джидда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|29.04.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|30-й тур
|2 : 0
|02.01.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|3 : 2
|23.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|Финал
|2 : 2 3 : 5
|13.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|2 : 3
|13.09.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|3-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|22.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|7-й тур
|4 : 3
|30.09.2020
|Лига чемпионов АФК - 2020
|1/4 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|11
|30
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|12
|28
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|11
|28
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|11
|24
|5
|Неом
|12
|22
|6
|Аль-Ахли
|11
|21
|7
|Аль-Иттифак
|12
|19
|8
|Аль-Дирия
|12
|15
|9
|Аль-Халидж
|12
|15
|10
|Аль-Шабаб
|11
|14
|11
|Эр-Рияд
|11
|12
|12
|Аль-Холуд
|11
|12
|13
|Аль-Фейха
|12
|11
|14
|Аль-Хазм
|12
|10
|15
|Аль-Фейсали
|12
|10
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|12
|6
| 17
Зона вылета
|Аль-Таавун
|12
|5
| 18
Зона вылета
|Абха
|11
|3
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