Атлетик - Эспаньол 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес Баррия (Бильбао, Испания), вместимость: 53289
20 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 13-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Эспаньол
Барселона
|1
|вр
|Унай Симон
|15
|зщ
|Уго Ринкон
|5
|зщ
|Ерай Альварес
|14
|зщ
|Эмерик Лапорт
|17
|зщ
|Юри Берчиче
|28
|пз
|Пейо Каналес
|24
|пз
|Беньят Херенабаррена
|7
|пз
|Алекс Беренгер
|23
|пз
|Роберт Наварро
|10
|пз
|Нико Уильямс
|9
|пз
|Иньяки Уильямс
|1
|вр
|Анхель Фортуньо
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|8
|пз
|Эду Эспосито
|10
|пз
|Поль Лосано
|22
|пз
|Aлекс Калатрава
|36
|пз
|Alejandro Santiago
|24
|нп
|Тайрис Долан
|11
|нп
|Пере Милья
|9
|нп
|Роберто Фернандес
Главные тренеры
|Эдин Терзич
|Эдер Сарабия
История личных встреч
|13.05.2026
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 0
|22.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|1 : 2
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|19.10.2024
|Испания — Примера
|10-й тур
|4 : 1
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 2
|18.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|1 : 0
|04.09.2022
|Испания - Примера
|4-й тур
|0 : 1
|07.02.2022
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|26.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|25.01.2020
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|33
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|30
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|28
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|12
|26
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|12
|22
| 6
Лига конференций
|Севилья
|12
|18
|7
|Атлетик Б
|11
|16
|8
|Депортиво
|12
|15
|9
|Вильярреал
|12
|15
|10
|Расинг
|12
|14
|11
|Сельта
|12
|13
|12
|Алавес
|12
|13
|13
|Райо Вальекано
|11
|12
|14
|Осасуна
|12
|12
|15
|Эспаньол
|12
|12
|16
|Хетафе
|12
|12
|17
|Леванте
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Эльче
|12
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|12
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|12
|5
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