Ван - Арарат-Армения 20 Ноября прямая трансляция
20 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 14-й тур
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Составы команд
Ван
Чаренцаван
Арарат-Армения
Ереван
История личных встреч
|15.08.2026
|Армения — Премьер-лига
|3-й тур
|2 : 0
|20.03.2026
|Армения — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 2
|16.03.2026
|Армения — Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 0
|04.08.2025
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 0
|20.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 3
|10.03.2025
|Армения — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|02.05.2024
|Армения - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 5
|03.03.2024
|Армения - Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ноа
|13
|34
| 2
Лига конференций
|Пюник
|13
|31
| 3
Лига конференций
|Арарат-Армения
|12
|29
|4
|Алашкерт
|13
|25
|5
|Сардарапат
|13
|20
|6
|Урарту
|12
|16
|7
|Ширак
|13
|14
|8
|Ван
|13
|11
|9
|Арарат
|13
|11
|10
|Сюник
|13
|11
|11
|БКМА
|13
|11
| 12
Зона вылета
|Гандзасар
|13
|3
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