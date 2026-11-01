Труа - Гавр 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
20 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Труа
Труа
Гавр
Гавр
|40
|вр
|Хиллель Конате
|2
|зщ
|Лукас Мароннье
|6
|зщ
|Адриан Монфрей
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|14
|зщ
|Исмаэль Бура
|7
|пз
|Кандет Диавара
|17
|пз
|Антуан Миль
|29
|пз
|Дерман Карим
|8
|пз
|Мухамед Диоп
|10
|нп
|Мерван Ифнауи
|20
|нп
|Рено Рипар
|16
|вр
|Арно Бодар
|20
|зщ
|Джибриль Узиад
|5
|зщ
|Ахмед Туба
|23
|зщ
|Венсан Сассо
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|7
|пз
|Амир Ричардсон
|25
|нп
|Мбвана Саматта
|38
|нп
|Райан Фофана
|9
|нп
|Джош Майя
|27
|нп
|Энцо Коффи
|17
|нп
|Каито Мидзута
Главные тренеры
|Стефан Дюмон
|Дидье Дигар
|Жаир Карам
|Валерьен Исмаэль
История личных встреч
|15.05.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 38-й тур
|3 : 2
|24.08.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. 1-й тур
|2 : 0
|27.01.2020
|Франция - Лига 2
|21-й тур
|1 : 0
|09.08.2019
|Франция - Лига 2
|3-й тур
|1 : 2
|22.02.2019
|Франция - Лига 2
|26-й тур
|2 : 1
|31.10.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 0
|21.09.2018
|Франция - Лига 2
|8-й тур
|1 : 1
|27.01.2017
|Франция - Лига 2
|22-й тур
|2 : 1
|19.08.2016
|Франция - Лига 2
|4-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|23
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|17
| 6
Лига конференций
|Ницца
|10
|17
|7
|Монако
|10
|16
|8
|Ренн
|10
|16
|9
|Брест
|10
|15
|10
|Лорьян
|10
|15
|11
|Ланс
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|13
|13
|Страсбург
|10
|10
|14
|Осер
|10
|10
|15
|Ле-Ман
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Анже
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Труа
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|10
|2
Кто победит?
0 голосов болельщиков