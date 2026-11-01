Ростов - Крылья Советов 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
20 Ноября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 15-й тур
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Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Дмитрий Сергеевич Кириченко
|Сергей Александрович Булатов
История личных встреч
|23.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 0
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|07.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|18-й тур
|3 : 1
|26.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|01.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|05.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 1
|12.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 3
|17.09.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|06.04.2022
|Россия — Премьер-Лига
|19-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Россия — Премьер-Лига
|8-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|14
|31
|2
|Динамо М
|14
|31
|3
|Спартак М
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|26
|5
|ЦСКА
|14
|26
|6
|Ростов
|14
|19
|7
|Крылья Советов
|14
|18
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Балтика
|14
|17
|10
|Оренбург
|14
|17
|11
|Динамо Мх
|14
|16
|12
|Ахмат
|14
|14
| 13
Стыковая зона
|Родина
|14
|12
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|14
|12
| 15
Зона вылета
|Локомотив М
|14
|11
| 16
Зона вылета
|Факел
|14
|6
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