Пяст - Корона 20 Ноября прямая трансляция
20 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Пяст
Гливице
Корона
Кельце
Главные тренеры
|Яцек Зелински
История личных встреч
|01.05.2026
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|1 : 1
|31.10.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|19.04.2025
|Польша — Экстракласса
|29-й тур
|1 : 1
|18.10.2024
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|0 : 2
|05.05.2024
|Польша - Экстракласса
|31-й тур
|1 : 1
|03.11.2023
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|12.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|2 : 1
|29.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|1 : 1
|05.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|1 : 2
|26.10.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|13
|32
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|14
|31
| 3
Лига Европы
|Легия
|14
|24
| 4
Лига конференций
|Погонь
|13
|24
|5
|Висла Кр
|14
|24
|6
|Заглембе Л
|14
|23
|7
|Пяст
|14
|22
|8
|Ягеллония
|13
|21
|9
|ГКС Катовице
|14
|21
|10
|Мотор
|14
|19
|11
|Корона
|14
|18
|12
|Висла Плоцк
|13
|15
|13
|Видзев
|14
|14
|14
|Радомяк
|14
|14
|15
|Краковия
|14
|12
| 16
Зона вылета
|Ракув
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|14
|10
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|14
|8
Кто победит?
0 голосов болельщиков