Наполи - Торино 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Диего Армандо Марадона (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
21 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 12-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Наполи
Неаполь
Торино
Турин
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|26
|пз
|Антонио Вергара
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|6
|пз
|Билли Гилмор
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
|70
|нп
|Ноа Ланг
|20
|вр
|Лукас Перри
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|15
|зщ
|Пьетро Комуццо
|2
|зщ
|Нейтан Паттерсон
|21
|пз
|Дэниел Браганса
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|6
|пз
|Эмирхан Илькхан
|77
|пз
|Алессио Каччамани
|17
|нп
|Сандро Куленович
|18
|нп
|Джованни Симеоне
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Иньяцио Абате
История личных встреч
|06.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|27.04.2025
|Италия — Серия А
|34-й тур
|2 : 0
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 1
|08.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|3 : 0
|19.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 27-й тур
|0 : 4
|01.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|3 : 1
|07.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|0 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|11
|29
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|11
|24
| 5
Лига Европы
|Комо
|11
|23
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|11
|20
|7
|Ювентус
|11
|18
|8
|Болонья
|11
|17
|9
|Кальяри
|11
|16
|10
|Наполи
|11
|15
|11
|Торино
|11
|14
|12
|Аталанта
|11
|14
|13
|Дженоа
|11
|13
|14
|Лечче
|11
|10
|15
|Фиорентина
|11
|9
|16
|Парма
|11
|8
|17
|Сассуоло
|11
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|11
|7
| 19
Зона вылета
|Венеция
|11
|6
| 20
Зона вылета
|Удинезе
|11
|5
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