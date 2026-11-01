Шальке-04 - Штутгарт 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
21 Ноября 2026 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 10-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Штутгарт
Штутгарт
|22
|вр
|Кевин Мюллер
|43
|зщ
|Мертджан Айхан
|25
|зщ
|Никола Катич
|4
|зщ
|Хасан Куручай
|21
|пз
|Деян Любичич
|33
|пз
|Виталий Беккер
|23
|пз
|Суфьян Эль-Фаузи
|13
|пз
|Сатоси Танака
|24
|нп
|Адиль Аушиш
|19
|нп
|Кенан Караман
|7
|нп
|Хван Хи Чан
|41
|вр
|Деннис Займен
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Йефф Шабо
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|26
|пз
|Дениз Ундав
|47
|пз
|Яник Шпальт
|21
|пз
|Гриша Прёмель
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|10
|нп
|Крис Фюрих
Главные тренеры
|Мирон Муслич
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|25.02.2023
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Германия — Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|27.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|5 : 1
|30.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 1
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|0 : 0
|22.12.2018
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 3
|27.01.2018
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|10.09.2017
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|3 : 1
|21.02.2016
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|20.09.2015
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|9
|21
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|9
|19
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Байер
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Вердер
|9
|15
|7
|Эльферсберг
|9
|13
|8
|Штутгарт
|9
|12
|9
|Хоффенхайм
|9
|12
|10
|Айнтрахт Ф
|9
|12
|11
|Гамбург
|9
|12
|12
|Майнц
|9
|10
|13
|Падерборн 07
|9
|10
|14
|Аугсбург
|9
|9
|15
|Кёльн
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|9
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|9
|4
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