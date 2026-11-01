Ланс - Тулуза 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
21 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ланс
Ланс
Тулуза
Тулуза
|40
|вр
|Робен Риссер
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|6
|зщ
|Самсон Байду
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|20
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|23
|пз
|Сауд Абдулхамид
|8
|пз
|Яссин Титрауи
|21
|пз
|Амаду Айдара
|10
|пз
|Флорьян Товен
|9
|пз
|Торган Азар
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|16
|вр
|Гийом Рест
|94
|зщ
|Ismail Diallo
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|12
|зщ
|Christ Tape
|6
|пз
|Алексис Восса
|14
|пз
|Нико Сигур
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|11
|нп
|Сион Оппонг
|9
|нп
|Сантьяго Идальго
|20
|нп
|Каспер Тенгстедт
Главные тренеры
|Янник Каюзак
|Дидье Дигар
|Йенс Бертел Аску
История личных встреч
|21.04.2026
|Кубок Франции
|1/2 финала
|4 : 1
|17.04.2026
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|3 : 2
|02.01.2026
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|0 : 3
|10.05.2025
|Франция — Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|05.01.2025
|Франция — Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|28.01.2024
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|0 : 2
|24.09.2023
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|2 : 1
|02.05.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 1
|28.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|14.03.2015
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|23
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|17
| 6
Лига конференций
|Ницца
|10
|17
|7
|Монако
|10
|16
|8
|Ренн
|10
|16
|9
|Брест
|10
|15
|10
|Лорьян
|10
|15
|11
|Ланс
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|13
|13
|Страсбург
|10
|10
|14
|Осер
|10
|10
|15
|Ле-Ман
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Анже
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Труа
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|10
|2
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