Лилль - Лион 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
21 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Беде, Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Лилль
Лилль
Лион
Лион
|1
|вр
|Берке Озер
|3
|зщ
|Натан Нгой
|23
|зщ
|Танги Ньянзу
|4
|зщ
|Алешандро
|24
|зщ
|Калвин Вердонк
|17
|пз
|Нгалайель Мукау
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|8
|пз
|Этан Мбаппе
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|35
|нп
|Сориба Диаун
|1
|вр
|Доминик Грейф
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|99
|пз
|Ноа Нарти
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|18
|пз
|Халис Мера
|26
|нп
|Каиль Будаш
|11
|нп
|Кэито Накамура
Главные тренеры
|Давиде Анчелотти
|Паулу Фонсека
|Жорже Масиэл
|Карлос Висенс
История личных встреч
|01.02.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|11.01.2026
|Кубок Франции
|1/16 финала
|1 : 2
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 1
|05.04.2025
|Франция — Лига 1
|28-й тур
|2 : 1
|01.11.2024
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|06.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|3 : 4
|07.02.2024
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 1
|26.11.2023
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|10.03.2023
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|3 : 3
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|23
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|17
| 6
Лига конференций
|Ницца
|10
|17
|7
|Монако
|10
|16
|8
|Ренн
|10
|16
|9
|Брест
|10
|15
|10
|Лорьян
|10
|15
|11
|Ланс
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|13
|13
|Страсбург
|10
|10
|14
|Осер
|10
|10
|15
|Ле-Ман
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Анже
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Труа
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|10
|2
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