Монако - Осер 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Луи II (Монако, Монако), вместимость: 18523
21 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Стартовый состав
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Составы команд
Монако
Монако
Осер
Осер
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|2
|зщ
|Вандерсон
|72
|зщ
|Садибу Сане
|20
|зщ
|Флавиу Назинью
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|8
|пз
|Ламин Камара
|6
|пз
|Денис Закария
|18
|нп
|Такуми Минамино
|7
|нп
|Матис Детурбе
|11
|нп
|Маттис Аблин
|1
|вр
|Поль Нарди
|13
|зщ
|Телли Сиве
|22
|зщ
|Фредрик Оппегорд
|4
|зщ
|Аксель Туанзебе
|20
|зщ
|Синали Дьоманде
|10
|пз
|Дэнни Намасо
|17
|пз
|Пьер Эква
|8
|пз
|Науиру Ахамада
|29
|пз
|Марвен Сеная
|9
|нп
|Кэмерон Арчер
|21
|нп
|Ромен Февр
Главные тренеры
|Филипе Луис
|Кристоф Пеллиссье
|Уильям Стилл
История личных встреч
|19.04.2026
|Франция — Лига 1
|30-й тур
|2 : 2
|21.12.2025
|Кубок Франции
|1/32 финала
|1 : 2
|13.09.2025
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|4 : 2
|14.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 3
|01.02.2023
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|3 : 2
|28.12.2022
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|2 : 3
|15.01.2011
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 1
|29.08.2010
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|29.03.2010
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|23
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|17
| 6
Лига конференций
|Ницца
|10
|17
|7
|Монако
|10
|16
|8
|Ренн
|10
|16
|9
|Брест
|10
|15
|10
|Лорьян
|10
|15
|11
|Ланс
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|13
|13
|Страсбург
|10
|10
|14
|Осер
|10
|10
|15
|Ле-Ман
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Анже
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Труа
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|10
|2
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