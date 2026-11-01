Страсбург - Брест 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
21 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Аззедин Суйфи (Франция);
Стартовый состав
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Составы команд
Страсбург
Страсбург
Брест
Брест
История личных встреч
|13.05.2026
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|07.12.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|10
|23
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|10
|21
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|10
|20
| 4
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|18
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|17
| 6
Лига конференций
|Ницца
|10
|17
|7
|Монако
|10
|16
|8
|Ренн
|10
|16
|9
|Брест
|10
|15
|10
|Лорьян
|10
|15
|11
|Ланс
|10
|13
|12
|Тулуза
|10
|13
|13
|Страсбург
|10
|10
|14
|Осер
|10
|10
|15
|Ле-Ман
|10
|8
| 16
Стыковая зона
|Анже
|10
|8
| 17
Зона вылета
|Труа
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Гавр
|10
|2
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