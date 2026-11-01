Утрехт - Камбюр 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
21 Ноября 2026 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Утрехт
Утрехт
Камбюр
Леуварден
История личных встреч
|06.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 3
|13.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|0 : 0
|05.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 2
|21.11.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|25.01.2017
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 2 6 : 7
|12.02.2016
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 2
|26.09.2015
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 3
|14.03.2015
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|23.11.2014
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 3
|02.04.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|29-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|26
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|12
|25
| 3
Лига Европы
|Аякс
|12
|25
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|24
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|12
|23
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|12
|21
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|20
|8
|Гоу Эхед Иглс
|12
|17
|9
|Гронинген
|12
|15
|10
|Камбюр
|12
|15
|11
|НЕК Неймеген
|12
|14
|12
|Спарта
|12
|12
|13
|ПЕК Зволле
|12
|12
|14
|Утрехт
|12
|12
|15
|Эксельсиор
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|12
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|12
|3
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