Гронинген - Херенвен 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579 21 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 13-й тур Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Гронинген Гронинген Херенвен Херенвен Главные тренеры Дик Люккин История личных встреч 18.01.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур 0 : 2 16.08.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур 2 : 1 25.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур 1 : 0 22.09.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур 2 : 1 19.03.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 0 : 2 22.01.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 17-й тур 3 : 1 10.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 3 : 1 12.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 4-й тур 1 : 1 11.04.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 0 : 2 21.02.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов ПСВ Эйндховен 12 26 2 Лига чемпионов Фейеноорд 12 25 3 Лига Европы Аякс 12 25 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 12 24 5 Плей-офф Лиги конференций АЗ Алкмар 12 23 6 Плей-офф Лиги конференций Херенвен 12 21 7 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 12 20 8 Гоу Эхед Иглс 12 17 9 Гронинген 12 15 10 Камбюр 12 15 11 НЕК Неймеген 12 14 12 Спарта 12 12 13 ПЕК Зволле 12 12 14 Утрехт 12 12 15 Эксельсиор 12 11 16 Стыковая зона Телстар 12 10 17 Зона вылета АДО Ден Хааг 12 9 18 Зона вылета Виллем II 12 3