Гронинген - Херенвен 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
21 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
Гронинген
Гронинген
Херенвен
Херенвен
Главные тренеры
|Дик Люккин
История личных встреч
|18.01.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 2
|16.08.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 0
|22.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 1
|19.03.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 2
|22.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|3 : 1
|10.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 1
|12.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 1
|11.04.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 2
|21.02.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|26
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|12
|25
| 3
Лига Европы
|Аякс
|12
|25
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|24
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|12
|23
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|12
|21
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|12
|20
|8
|Гоу Эхед Иглс
|12
|17
|9
|Гронинген
|12
|15
|10
|Камбюр
|12
|15
|11
|НЕК Неймеген
|12
|14
|12
|Спарта
|12
|12
|13
|ПЕК Зволле
|12
|12
|14
|Утрехт
|12
|12
|15
|Эксельсиор
|12
|11
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|12
|10
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|12
|3
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