Палмейрас - Фламенго 21 Ноября прямая трансляция

21 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Бразилия — Серия А , 36-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Палмейрас Сан-Паулу Фламенго Рио-де-Жанейро Главные тренеры Абел Феррейра Абел Феррейра История личных встреч 24.05.2026 Бразилия — Серия А 17-й тур 0 : 3 30.11.2025 Кубок Либертадорес — 2025 Финал 0 : 1 19.10.2025 Бразилия — Серия А 29-й тур 3 : 2 25.05.2025 Бразилия — Серия А 10-й тур 0 : 2 11.08.2024 Бразилия - Серия А 22-й тур 1 : 1 21.04.2024 Бразилия - Серия А 3-й тур 0 : 0 09.11.2023 Бразилия - Серия А 33-й тур 3 : 0 09.07.2023 Бразилия - Серия А 14-й тур 1 : 1 21.08.2022 Бразилия - Серия А 23-й тур 1 : 1 21.04.2022 Бразилия - Серия А 4-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Фламенго 35 79 2 Палмейрас 35 73 3 Крузейро 35 63 4 Флуминенсе 34 57 5 Атлетико Паранаэнсе 35 54 6 Баия 35 54 7 Атлетико Минейро 35 51 8 Сантос 35 50 9 Ред Булл Брагантино 34 47 10 Сан-Паулу 34 44 11 Васко да Гама 34 44 12 Ботафого 35 42 13 Коритиба 35 42 14 Мирасол 35 41 15 Коринтианс 35 40 16 Витория 34 38 17 Зона вылета Интернасьонал 34 38 18 Зона вылета Гремио 35 38 19 Зона вылета Ремо 35 32 20 Зона вылета Шапекоэнсе 35 21