Витория Гимарайнш - Брага 21 Ноября прямая трансляция
21 Ноября 2026 года в 23:30 (+03:00). Кубок Португалии, 4-й раунд
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Брага
Брага
История личных встреч
|31.08.2026
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 0
|21.02.2026
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 0
|15.09.2024
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|0 : 2
|11.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|2 : 3
|06.01.2024
|Португалия — Примейра
|16-й тур
|1 : 1
|28.02.2023
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|2 : 1
|11.01.2023
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 2
|03.09.2022
|Португалия - Примейра
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
2-й раунд
| Реал
Академика
|1 : 4
| Имортал Албуфейра
Тондела
|1 : 5
| Каштру-Дайри
Портимоненсе
|0 : 1
| Навал
Фелгейраш
|0 : 2
| Витория Сернаше
Варзим
|2 : 1
| Атлетико Лиссабон
Лагоа
|4 : 1
| Салгейруш
Фейренсе
|1 : 0
| АКДР Ламелас
Санту-Антониу
|4 : 1
| УД Оливейренсе
Пенафиел
|1 : 2
| У Элваш
Лейрия
|0 : 2
| Мафра
Тирсенсе
|2 : 2 4 : 3
| Бейра-Мар
Ош Белененсеш
|0 : 2
| Фафи
Жувентуде Лаженсе
|4 : 0
| Сакавененсе
Фаренсе
|0 : 1
| Эштрела Кальета
Вианенсе
|1 : 3
| Синфайнш
Лейшойнш
|0 : 4
| Браганса
Селорисенсе
|6 : 1
| Синтренсе
АВС
|0 : 2
| Оваренсе
Ош Мариалваш
|0 : 1
| Фатима
Виньяйш
|4 : 1
| Вила Пока
Бриту
|0 : 5
| Ос Лимианос
Минейру Алжуштреленсе
|3 : 0
| Ансан
Санжуаненсе
|1 : 4
| Фазенденсе
Фигейренсе
|6 : 1
| Мадалена
Лузитания Лороза
|1 : 3
| Алпендорада
Масан
|3 : 0
| Гуарда
Шавиш
|2 : 3
| Мортагуа
Леса
|0 : 2
| Ольяненсе
Портел
|1 : 0 ДВ
| Понти Барка
Амаранти
|0 : 2
| Оливейра Оспиталь
Жувентуде Эвора
|3 : 2 ДВ
| Сантарем
Мерелиненсе
|5 : 0
| Серпа
Лолетану
|1 : 2 ДВ
| Алкошетенсе
КФ Бенфика
|2 : 0
| Амора
УД Серра
|3 : 4
| Бомбарраленсе
Визела
|0 : 1
| Паредиш
Мария да Фонте
|5 : 1
| Алкайнш
Витория Сетубал
|0 : 2
| Марку 09
Маия Лидадор
|1 : 0
| Камаша
Флорграде
|0 : 1
3-й раунд
| Сантарем
Жил Висенте
|2 : 3 ДВ
| Шавиш
Ош Мариалваш
|2 : 1
| АКДР Ламелас
Витория Гимарайнш
|0 : 1
| Вианенсе
Лейшойнш
|1 : 0
| Фаренсе
Марку 09
|3 : 0
| Флорграде
Портимоненсе
|1 : 2
| Атлетико Лиссабон
Визела
|1 : 0
| Санжуаненсе
Насьонал
|1 : 0
| Фазенденсе
Эштрела
|1 : 2
| Лейрия
Браганса
|2 : 1
| АВС
Морейренсе
|1 : 0
| Лолетану
Риу Аве
|0 : 1
| Пенафиел
Леса
|0 : 1
| Академика
Амаранти
|3 : 2
| Мафра
Санта-Клара
|3 : 2 ДВ
| Бриту
Витория Сернаше
|0 : 1
| Витория Сетубал
УД Серра
|1 : 1 2 : 4
| Алкошетенсе
Маритиму
|1 : 2
| Фелгейраш
Фафи
|1 : 0
| Лузитания Лороза
Ос Лимианос
|2 : 1
| Фатима
Академику
|1 : 0
| Ольяненсе
Оливейра Оспиталь
|1 : 1 6 : 5
| Салгейруш
Эшторил
|1 : 1 1 : 4
| Тондела
Алверка
|2 : 0 ДВ
| Алпендорада
Каза Пия
|0 : 1
| Паредиш
Фамаликан
|1 : 0
| Ош Белененсеш
Арока
|3 : 4 ДВ
4-й раунд
| Порту
Паредиш
|20.11
| Атлетико Лиссабон
Каза Пия
|21.11
| Мафра
Арока
|21.11
| АВС
Тондела
|21.11
| Эшторил
Фелгейраш
|21.11
| Маритиму
Шавиш
|21.11
| Спортинг
УД Серра
|21.11
| Витория Гимарайнш
Брага
|21.11
| Санжуаненсе
Академика
|22.11
| Жил Висенте
Ольяненсе
|22.11
| Витория Сернаше
Лузитания Лороза
|22.11
| Вианенсе
Риу Аве
|22.11
| Фаренсе
Фатима
|22.11
| Эштрела
Портимоненсе
|22.11
| Лейрия
Леса
|22.11
| Торринсе
Бенфика
|22.11
Кто победит?
0 голосов болельщиков