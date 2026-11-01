Радомяк - Висла Кр 21 Ноября прямая трансляция

Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840 21 Ноября 2026 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса , 15-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Радомяк Радом Висла Кр Краков История личных встреч 14.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 33-й тур 4 : 2 26.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур 0 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Лех П 13 32 2 Лига чемпионов Гурник З 14 31 3 Лига Европы Легия 14 24 4 Лига конференций Погонь 13 24 5 Висла Кр 14 24 6 Заглембе Л 14 23 7 Пяст 14 22 8 Ягеллония 13 21 9 ГКС Катовице 14 21 10 Мотор 14 19 11 Корона 14 18 12 Висла Плоцк 13 15 13 Видзев 14 14 14 Радомяк 14 14 15 Краковия 14 12 16 Зона вылета Ракув 14 12 17 Зона вылета Шлёнск 14 10 18 Зона вылета Вечиста Краков 14 8