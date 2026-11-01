Радомяк - Висла Кр 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Радомяк (Радом, Польша), вместимость: 8840
21 Ноября 2026 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 15-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Радомяк
Радом
Висла Кр
Краков
История личных встреч
|14.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|4 : 2
|26.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 16-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|13
|32
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|14
|31
| 3
Лига Европы
|Легия
|14
|24
| 4
Лига конференций
|Погонь
|13
|24
|5
|Висла Кр
|14
|24
|6
|Заглембе Л
|14
|23
|7
|Пяст
|14
|22
|8
|Ягеллония
|13
|21
|9
|ГКС Катовице
|14
|21
|10
|Мотор
|14
|19
|11
|Корона
|14
|18
|12
|Висла Плоцк
|13
|15
|13
|Видзев
|14
|14
|14
|Радомяк
|14
|14
|15
|Краковия
|14
|12
| 16
Зона вылета
|Ракув
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Шлёнск
|14
|10
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|14
|8
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