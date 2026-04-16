«Бавария» - «Реал»: сумасшедшая перестрелка и драматическая развязка в Мюнхене

Дата публикации: 16-04-2026 01:16

Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» получился одним из самых ярких в сезоне. В Мюнхене команды устроили настоящую голевую перестрелку, в которой сильнее оказались хозяева — 4:3. По сумме двух встреч немецкий клуб прошёл дальше (6:4) и вышел в полуфинал турнира.

Игра началась максимально неожиданно. Уже на первой минуте Арда Гюлер воспользовался ошибкой Мануэля Нойера и вывел «Реал» вперёд. Однако «Бавария» быстро пришла в себя — на 6-й минуте Александар Павлович сравнял счёт после стандарта.

К середине тайма команды продолжили обмен ударами. Гюлер оформил дубль, забив со штрафного, но мюнхенцы вновь ответили — Гарри Кейн реализовал свой момент и сделал счёт 2:2. Перед перерывом Килиан Мбаппе снова вывел «Реал» вперёд, завершив быструю атаку — 3:2 в пользу гостей к перерыву.

Во втором тайме напряжение только нарастало. «Бавария» активно давила, а «Реал» отвечал опасными контратаками. Ключевым моментом стало удаление Эдуарду Камавинга на 86-й минуте, после чего мадридцы остались в меньшинстве.

Развязка наступила в концовке. На 89-й минуте Луис Диас сравнял счёт, вернув интригу в матч, а уже в компенсированное время Майкл Олисе забил победный гол — 4:3.

Таким образом, «Бавария» не только удержала преимущество после первой встречи (2:1), но и окончательно дожала соперника в одном из самых зрелищных матчей сезона. Мюнхенцы вышли в полуфинал, где встретятся с «ПСЖ», а «Реал» завершил выступление в турнире.