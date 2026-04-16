«Реал» задумался о продаже Камавинга после скандального удаления с «Баварией»

Дата публикации: 16-04-2026 22:47

Мадридский «Реал» серьёзно пересматривает будущее полузащитника Эдуарду Камавинга после событий в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Несмотря на недовольство клуба решением арбитра, куда больше вопросов у руководства вызвало поведение самого футболиста.

Во встрече, завершившейся поражением «сливочных» со счётом 3:4, Камавинга получил первую жёлтую карточку на 78-й минуте. Спустя несколько минут, после фола на Гарри Кейне, француз не ограничился самим нарушением — он взял мяч и начал уносить его от места эпизода, за что арбитр показал ему вторую жёлтую карточку. В результате «Реал» остался в меньшинстве в ключевой момент игры.

По информации источников, именно этот эпизод стал последней каплей для руководства клуба. В «Реале» и ранее обращали внимание на нестабильность Камавинга и его ошибки в важных матчах. Несмотря на высокий потенциал игрока, в клубе всё чаще задумываются о его роли в долгосрочной перспективе.

Сообщается, что мадридцы готовы рассмотреть вариант с продажей 23-летнего полузащитника уже в ближайшее трансферное окно. В клубе считают, что за Камавинга можно выручить значительную сумму, которую впоследствии направят на усиление состава.

На фоне вылета из Лиги чемпионов и нестабильных результатов в сезоне «Реал» может пойти на серьёзные кадровые изменения. Ситуация вокруг Камавинга становится одним из ключевых вопросов, которые руководство планирует решить в ближайшие месяцы.