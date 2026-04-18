Слот о трансферах «Ливерпуля»: приоритет - замена Салаха и Робертсона, а не масштабная перестройка

Дата публикации: 18-04-2026 17:17

Главный тренер Ливерпуль Арне Слот обозначил подход клуба к летнему трансферному окну, дав понять, что «красные» не планируют массовых изменений, несмотря на уход ключевых игроков.

По словам специалиста, за последние трансферные окна клуб уже вложил значительные средства — около 150 миллионов фунтов чистых расходов. Это, по его мнению, отражает стратегию «Ливерпуля», который действует взвешенно и не стремится к резким перестройкам состава.

Главной задачей на лето станет замена Мохамед Салах и Эндрю Робертсон, которые покинут команду в статусе свободных агентов. Особенно важным остаётся вопрос по позиции Салаха: тренерский штаб ещё не определился, искать ли игрока схожего профиля или изменить структуру атаки.

При этом Слот отметил, что возвращение Костас Цимикас из аренды в Рома может частично решить кадровые вопросы на левом фланге обороны.

Также остаётся открытой ситуация с Ибраима Конате, чей контракт действует до лета 2026 года. Будущее защитника пока не определено, однако тренер не считает, что клубу потребуется масштабное усиление на всех позициях.

Слот подчеркнул, что «Ливерпуль» будет действовать по ситуации: сначала необходимо понять, какие игроки действительно покинут команду, и только после этого принимать решения о трансферах. Такой подход позволяет избежать лишних трат и точечно усиливать проблемные зоны.

Таким образом, клуб делает ставку на баланс — сочетание точечных приобретений и сохранения стабильного костяка команды. Летнее окно для «Ливерпуля» может стать важным, но не обязательно масштабным этапом перестройки.