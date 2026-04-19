«ПСЖ» нацелился на Мартинелли: Кампуш уже провёл переговоры

Дата публикации: 19-04-2026 15:11

Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш начал активную работу по усилению состава на лето и провёл встречу с представителями нападающего Арсенала Габриэл Мартинелли.

По информации источников, парижский клуб всерьёз рассматривает возможность трансфера 24-летнего бразильца в ближайшее трансферное окно. Несмотря на желание сохранить ключевых игроков, руководство «ПСЖ» параллельно изучает варианты точечного усиления атаки.

Мартинелли выступает за «Арсенал» с 2019 года и остаётся важной частью команды. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2027 года, что усложняет потенциальные переговоры и даёт «канонирам» сильную позицию.

В текущем сезоне бразилец провёл 46 матчей во всех турнирах, отметившись 11 голами и шестью результативными передачами. Его универсальность, скорость и умение играть на нескольких позициях в атаке делают его привлекательной целью для топ-клубов.

Рыночная стоимость футболиста оценивается примерно в 45 миллионов евро, однако возможная сумма сделки может оказаться значительно выше с учётом статуса игрока и длительного контракта.

Таким образом, «ПСЖ» продолжает активно работать на трансферном рынке, а Мартинелли может стать одной из ключевых целей клуба в летнее межсезонье.