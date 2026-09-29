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«Бавария» заинтересовалась голкипером «Фулхэма» Берндом Лено

Дата публикации: 29-09-2026 23:18

«Бавария» заинтересовалась голкипером «Фулхэма» Берндом Лено 

Мюнхенская «Бавария» начала изучать варианты усиления вратарской позиции на фоне неопределённости вокруг будущего Мануэля Нойера и Свена Ульрайха. Одним из кандидатов стал голкипер английского «Фулхэма» Бернд Лено, сообщает Bild.

Сразу два действующих вратаря мюнхенского клуба могут покинуть команду следующим летом. 40-летний Нойер и 38-летний Ульрайх имеют соглашения до конца следующего сезона, после чего оба футболиста могут завершить профессиональную карьеру.

Если такой сценарий реализуется, основным голкипером «Баварии» станет 23-летний Йонас Урбиг. Однако руководство клуба рассматривает возможность пригласить более опытного вратаря, который сможет составить конкуренцию молодому футболисту и при необходимости сразу занять место в стартовом составе.

В число потенциальных кандидатов попал Лено. 34-летний немец уже имеет большой опыт выступлений на высоком уровне и хорошо знаком с Бундеслигой благодаря многолетней карьере в Германии.

Именно опыт голкипера привлекает руководство «Баварии». Лено способен стать промежуточным вариантом между нынешним поколением ветеранов и молодым Урбигом, которому ещё предстоит закрепиться в роли первого номера мюнхенской команды.

При этом возможный переход будет зависеть от дальнейших решений Нойера и Ульрайха. Если оба голкипера действительно завершат карьеру летом, «Баварии» потребуется серьёзно обновить вратарскую линию, и кандидатура Лено может выйти на первый план.

Источник: Bild

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