«Милан» обыграл «Дженоа» в Генуе благодаря голам Сиссе и Пулишича 

«Милан» добился выездной победы над «Дженоа» в рамках 11-го тура итальянской Серии А. На стадионе «Луиджи Феррарис» команда Рубена Аморима выиграла со счётом 2:1, хотя в заключительной части встречи хозяева сумели вернуть интригу. Главным арбитром матча был Давиде Масса.

Гости задали результат ещё в первой половине встречи. На 13-й минуте Альфаджо Сиссе воспользовался передачей Адриена Рабьо и точным ударом открыл счёт. Для 20-летнего футболиста этот гол стал восьмым в 13-м матче за «Милан». Спустя шесть минут преимущество гостей увеличил Кристиан Пулишич: американец оказался первым на мяче после передачи Гонсалу Рамуша и отправил его в сетку.

После перерыва «Дженоа» пытался сократить отставание, однако долгое время оборона миланцев справлялась с атаками соперника. Хозяева всё же добились своего на 88-й минуте. Микаэль-Эгиль Эллертссон получил возможность пробить с дальней дистанции и мощным ударом поразил ворота Майка Меньяна. Этот гол заставил гостей провести напряжённые заключительные минуты, но сравнять счёт генуэзцам не удалось.

Таким образом, «Милан» увёз из Генуи три очка и довёл свой сезонный результат до 24 баллов. Команда поднялась на четвёртое место в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» после 11 проведённых матчей имеет в активе 13 очков и располагается на 13-й позиции.

Для миланцев эта победа стала важной возможностью продолжить борьбу за верхние строчки чемпионата. При этом концовка встречи показала, что преимущество в два мяча не гарантировало спокойного завершения матча: после точного удара Эллертссона гостям пришлось удерживать минимальный перевес до финального свистка.