Диего Симеоне высказался о поражении от «Барселоны» и упущенных шансах команды 

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» в матче 12-го тура чемпионата Испании сезона-2026/2027. Встреча на стадионе «Сивитас Метрополитано» завершилась победой каталонцев со счётом 2:1. Мадридцы первыми открыли счёт, однако после перерыва пропустили решающий мяч и не смогли заработать очки.

Аргентинский специалист не стал критиковать подопечных за результат. Напротив, он отметил, что команда в целом выполнила установку тренерского штаба и на протяжении значительной части встречи доставляла сопернику проблемы. По мнению Симеоне, решающим фактором стала разница в реализации голевых возможностей.

«Я горжусь своими футболистами. Они провели хороший матч и показали качественный футбол. На протяжении большей части встречи мы действовали так, как и планировали. Нам не хватило точности в завершающей стадии атак, которая необходима на таком уровне. Мы уступили команде, которая лучше распорядилась своими шансами», — приводит слова тренера Marca.

Симеоне также отметил, что после перерыва характер игры существенно не изменился. «Барселона» чаще владела мячом, но, по оценке наставника мадридцев, не создавала большого количества опасных моментов. У «Атлетико» тоже были возможности забить: тренер упомянул эпизоды с участием Хулиана Альвареса, Алекса Баэны и Александера Сёрлота. Однако каталонцы оказались эффективнее в решающие минуты.

Наставник подчеркнул, что его команда не заслуживала упрёков за отношение к матчу, хотя итог встречи оказался не в пользу хозяев. «Атлетико» сумел навязать сопернику борьбу, но не использовал свои шансы, тогда как «Барселона» наказала мадридцев за ошибки в обороне и добилась победы.

После 12 туров у «Атлетико» осталось 28 очков. Команда Симеоне занимает третье место в таблице Ла Лиги. «Барселона» благодаря победе набрала 33 балла и вернулась на первую строчку. Отрыв каталонцев от мадридцев составляет пять очков.