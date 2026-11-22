Дата публикации: 22-11-2026 22:39

Ситуация вокруг будущего полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу накаляется. Как сообщает авторитетный инсайдер Экрем Конур в соцсети X, за 32-летним турком начали следить сразу три топ-клуба: итальянские «Интер» и «Ювентус», а также два заклятых врага из Стамбула — «Фенербахче» и «Галатасарай». Битва за лидера сборной Турции обещает стать одной из самых горячих в зимнее окно.

Деньги или верность: в чём затык на переговорах

Миланский клуб очень хочет сохранить Чалханоглу, чей вклад в игру центра поля сложно переоценить. Однако «Интер» сейчас придерживается режима жёсткой экономии и намерен урезать зарплатную ведомость. В этом и кроется главная проблема: Хакан не готов идти на уступки.

- Позиция игрока: Чалханоглу хочет сохранить свой текущий гарантированный доход — около 6,5 млн евро в год.

- Позиция клуба: «Интер» намерен предложить меньше, ссылаясь на возраст игрока (32 года) и желание оптимизировать бюджет.

Правило ФИФА: «бесплатный» статус уже в январе

Время играет против «Интера». Согласно регламенту ФИФА, футболисты, чей контракт истекает через шесть месяцев, имеют право вести переговоры с другими клубами о предварительном соглашении.

Поскольку договор Чалханоглу с «нерадзурри» действует до лета 2027 года, уже в январе он сможет официально обсуждать условия личного контракта с любой командой для перехода свободным агентом. Если «Интер» не поднимет предложение до уровня ожиданий игрока, турок, скорее всего, воспользуется этой возможностью.

Итальянский интерес: «Ювентус» в тени

Помимо турецких гигантов, которые мечтают вернуть легенду на родину, в игру может вмешаться «Ювентус». «Бьянконери» ищут усиление в центр поля, и опытный, тактически грамотный Чалханоглу мог бы идеально вписаться в схемы Тьяго Мотты. Для «Юве» это был бы классический трансфер «бесплатно и с именем», что всегда выгодно для их бухгалтерии.

Что дальше?

«Интер» оказался в классической ловушке: с одной стороны, нельзя отпускать ключевого игрока бесплатно, с другой — платить 32-летнему футболисту 6,5 млн евро в условиях финансового фэйр-плей рискованно. Если в ближайшие недели компромисс не будет найден, Чалханоглу наверняка получит предложение, от которого не сможет отказаться, и зимняя сага о его будущем перейдёт в стадию активных действий.