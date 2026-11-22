Дата публикации: 22-11-2026 22:35

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью в очередной раз вступился за своих голкиперов, рассуждая о несправедливости футбольного мира. Комментируя статус Тибо Куртуа, португалец напомнил, что легендарный Лев Яшин остаётся единственным вратарём в истории, которому покорился индивидуальный «Золотой мяч». По мнению Моуринью, это ярче всего иллюстрирует проблему: полевые игроки всегда в приоритете у публики и жюри.

Вердикт по Куртуа: «Лучший уже много лет»

Моуринью не стал ходить вокруг да около, отвечая на вопрос о том, кто является номером один на своей позиции прямо сейчас.

«Он лучший вратарь мира. Только Яшин выиграл «Золотой мяч». Люди больше ценят атакующих футболистов. Но у меня нет сомнений, что он лучший вратарь мира уже много лет. Нойер уже заканчивает… Я не вижу никого, близкого с ним», — заявил тренер.

Особую пикантность этим словам придаёт тот факт, что сам Куртуа сейчас травмирован, и Моуринью вынужден защищать его честь, пока тот восстанавливается.

Украинский вопрос: почему сидит Лунин?

Особое внимание Моуринью уделил ситуации с Андреем Луниным. Тренер выразил явное недовольство тем, что украинский вратарь полирует скамейку. Жозе даже вспомнил исторический анекдот, чтобы объяснить подопечному его статус:

«Мне нравится игра Лунина... Он заслуживает играть больше. Был очень известный тренер в Португалии в 70-х, который сказал: «Ты лучший вратарь Европы». «А почему я не играю?» «Потому что другой — лучший в мире». Примерно так же с Луниным и Тибо».

Это одновременно и комплимент украинцу, и жестокое напоминание о том, что Куртуа — неприкасаемый.

«Нойер заканчивает»: смена эпох в воротах

Моуринью также прошёлся по главному конкуренту Куртуа прошлых лет — Мануэлю Нойеру. По словам Жозе, немецкий голкипер «Баварии» уже на сходе. Это заявление фактически выводит Куртуа из-под любой конкуренции: если Нойер «заканчивает», а других претендентов португалец не видит, значит, «Золотой мяч» для вратаря (если бы его вручали объективно) должен был бы снова ехать в Мадрид.

Сравнение с Эспи: странная параллель

Интересно, что Моуринью поставил Лунина в один ряд с молодым кипером «Реала» Андресом Эспи. Вероятно, Жозе имел в виду их схожий типаж: оба — невероятно талантливы, оба хороши ногами, и оба вынуждены ждать своего часа. Однако пока «час» для Лунина так и не настал, несмотря на все регалии и статус вице-чемпиона Европы.