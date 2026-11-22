«Силы было недостаточно»: почему Месси остался на поле после удара мячом в лицо
Главный арбитр скандального матча плей-офф МЛС между «Интер Майами» и «Коламбус Крю» (0:3) Аллен Чэпмен официально объяснил своё решение не удалять Лионеля Месси. Несмотря на то что аргентинец намеренно бросил мяч в лицо сопернику, судья ограничился лишь жёлтой карточкой, посчитав, что действия нападающего не тянули на красную.
Вердикт арбитра: «Это не насильственное поведение»
Чэпмен детально разобрал эпизод, ставший главным поводом для споров после матча. По словам рефери, ключевым фактором стала оценка физического воздействия.
«Применённая сила была незначительной, и правонарушение не достигло уровня насильственного поведения», — приводит слова Чэпмена The Daily Star.
По сути, судья признал, что бросок был намеренным, но счёл его скорее актом «неспортивного поведения» и выплеска эмоций, а не попыткой нанести травму.
Хроника конфликта: нервы на пределе
Чтобы понять реакцию Месси, нужно взглянуть на контекст, в котором оказался аргентинец в концовке первого тайма. Ситуация на поле для «Интер Майами» была катастрофической:
- Счёт: Команда проигрывала 0:1.
- Состав: «Майами» уже играл в меньшинстве из-за удаления другого игрока.
- Время: Шла компенсированная минута первого тайма.
Месси вводил мяч из аута и, находясь под колоссальным давлением, выплеснул злость на Гонсало Тапию.
Двойное наказание: жёлтые для Месси и Тапии
Арбитр решил наказать обоих участников конфликта. Лионель получил предупреждение за неспортивное поведение (бросок предмета в лицо). Парадоксально, но жёлтую карточку получил и пострадавший Гонсало Тапия. Вероятно, судья счёл, что чилиец слишком агрессивно отреагировал на провокацию или сам нарушил правила в предшествующем эпизоде.
Последствия: 0:3 и нервы перед ответной игрой
Показанная жёлтая карточка вместо красной — это не просто спорный судейский вердикт, это спасение для «Интер Майами». Оставшись в большинстве (10 на 10), «Майами» всё равно развалился и пропустил ещё два мяча.
Теперь «фламинго» едут в Коламбус на ответный матч 28 ноября, проигрывая 0:3. Главной интригой станет не только необходимость забивать четыре гола, но и то, сможет ли Месси совладать с эмоциями, когда серия будет висеть на волоске.
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