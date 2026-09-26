Черногория - Кипр (25.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В пятницу, 25 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Черногория и Кипр. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Даниэле Чиффи. Игра прошла на стадионе «Gradski Stadion» в городе Подгорица.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Черногория (схема 4-4-2): Балша Попович, Милан Роганович, Стефан Савич, Игор Вуячич, Огнен Гашевич, Милутин Осмаич, Андрия Булатович, Марко Янкович, Василие Аджич, Стеван Йоветич, Никола Крстович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Кипр на сегодняшнюю встречу: Фабиано, Андреас Сииккис, Константинос Сотириу, Николас Панайоту, Йоргос Малеккидис, Гектор Киприану, Маркус Эдвардс, Панайотис Андреу, Григорис Кастанос, Маринос Тзионис, Иоаннис Питтас.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 2-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Константинос Сотириу (Кипр).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Кипр поле покинул Андреас Сииккис, а вместо него вышел Ник Царулла.

На 46-й минуте в карточку арбитра попал Григорис Кастанос (Кипр).

На 55-й минуте матча команда Кипр открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Маркус Эдвардс. Счет стал 0:1.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Стеван Йоветич на поле появился Милан Вукотич (Черногория).

На 60-й минуте в составе Черногория поле покинул Огнен Гашевич, а вместо него вышел Марко Вешович.

На 65-й минуте предупреждение получил Ник Царулла (Кипр).

На 66-й минуте поединка команда Черногория сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Никола Крстович. Счет стал 1:1.

На 68-й минуте в карточку арбитра попал Игор Вуячич (Черногория).

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маркус Эдвардс на поле появился Лоизос Лоизу (Кипр).

На 71-й минуте в составе Кипр поле покинул Маринос Тзионис, а вместо него вышел Ставрос Георгиу.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Панайотис Андреу на поле появился Леонидас Кономис (Кипр).

На 71-й минуте в составе Черногория поле покинул Василие Аджич, а вместо него вышел Душан Вукович.

На 86-й минуте поединка команда Черногория сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Милутин Осмаич. Счет стал 2:1.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марко Янкович на поле появился Милош Брнович (Черногория).

На 89-й минуте в составе Черногория поле покинул Никола Крстович, а вместо него вышел Стефан Лончар.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николас Панайоту на поле появился Ангелос Неофиту (Кипр).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Черногория и Кипр завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Черногория.

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