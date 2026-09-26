02:38 ()
Свернуть список

Италия - Бельгия (25.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

Дата публикации: 26-09-2026

Италия - Бельгия (25.09.2026)

Социальные комментарии Cackle
  • Польша - Босния и Герцеговина (25.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    Польша - Босния и Герцеговина (25.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    25 сентября 2026
    Футбол - Лига наций УЕФА...
  • Швеция - Румыния (25.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    Швеция - Румыния (25.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    25 сентября 2026
    Футбол - Лига наций УЕФА...
  • Грузия - Северная Ирландия (25.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    Грузия - Северная Ирландия (25.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    25 сентября 2026
    Футбол - Лига наций УЕФА...
  • Армения - Латвия (25.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    Армения - Латвия (25.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    25 сентября 2026
    Футбол - Лига наций УЕФА...
  • Сербия - Греция (24.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    Сербия - Греция (24.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27
    24 сентября 2026
    Футбол - Лига наций УЕФА...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close