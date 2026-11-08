Эльче - Бетис (08.11.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Эльче и Реал Бетис. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 16:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Сезар Сото Градо. Игра прошла на стадионе «Эстадио Мартинес Валеро» в городе Эльче.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Эльче (схема 4-3-3): Матиас Дитуро, Рубен Санчес, Федерико Редондо, Виктор Чуст, Рой Ревиво, Мартим Нету, Хави Морсильо, Али Уари, Лукас Сепеда, Фернандо Ниньо, Херман Валера.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Реал Бетис на сегодняшнюю встречу: Альваро Вальес, Эктор Бельерин, Марк Бартра, Натан, Фран Гарсия, Пабло Форнальс, Марк Рока, Антони, Иско, Абдессамад Эззалзули, Трой Пэрротт.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Martin Anselmi (Эльче).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Эльче поле покинул Али Уари, а вместо него вышел Грейди Диангана.

На 59-й минуте в карточку арбитра попал Федерико Редондо (Эльче).

На 68-й минуте предупреждение получил Грейди Диангана (Эльче).

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пабло Форнальс на поле появился Дани Себальос (Реал Бетис).

На 69-й минуте в составе Реал Бетис поле покинул Антони, а вместо него вышел Айтор Руибаль.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Херман Валера на поле появился Тете Моренте (Эльче).

На 69-й минуте в составе Эльче поле покинул Фернандо Ниньо, а вместо него вышел Абиэль Осорио.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лукас Сепеда на поле появился Факундо Буонанотте (Эльче).

На 77-й минуте в составе Эльче поле покинул Рой Ревиво, а вместо него вышел Педро Бигас.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Абдессамад Эззалзули на поле появился Родриго Рикельме (Реал Бетис).

На 78-й минуте в составе Реал Бетис поле покинул Трой Пэрротт, а вместо него вышел Хосе Моранте.

На 81-й минуте матча команда Реал Бетис открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Родриго Рикельме. Счет стал 0:1.

На 82-й минуте в карточку арбитра попал Мартим Нету (Эльче).

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иско на поле появился Нельсон Деосса (Реал Бетис).

На 84-й минуте предупреждение получил Хави Морсильо (Эльче).

На 89-й минуте поединка команда Реал Бетис сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Марк Бартра. Счет стал 0:2.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Эльче и Реал Бетис завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Реал Бетис.

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