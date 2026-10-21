Лига Чемпионов 2026/27 / Обзор матчей вторника 3-го тура от 20.10.2026
Дата публикации: 21-10-2026
Предлагаем вашему вниманию запись передачи Обзор матчей вторника 3-го тура Лиги Чемпионов, эфир которой состоялся 20 октября 2026. Для тех, кто не смог увидеть эту программу в прямой трансляции или решил повторно пересмотреть данный репортаж, мы подготовили ссылки, по которым вы сможете смотреть онлайн, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
ПСЖ - Барселона (20.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27
20 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
20 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
Ливерпуль - Вильярреал (20.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27
20 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
20 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
Манчестер Сити - АЕК Афины (20.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27
20 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
20 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
Рома - Слован (20.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27
20 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
20 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
Штутгарт - Атлетико (20.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27
20 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...
20 октября 2026
Футбол - Лига Чемпионов...