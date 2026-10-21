Манчестер Сити - АЕК Афины (20.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 20 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Манчестер Сити и АЕК. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Вилли Делажод. Игра прошла на стадионе «Этихад Стэдиум» в городе Манчестер.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Манчестер Сити (схема 4-2-3-1): Джанлуиджи Доннарумма, Рико Льюис, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес, Фил Фоден, Раян Шерки, Аллан, Флойд Самба.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав АЕК на сегодняшнюю встречу: Альберто Бриньоли, Лазарос Рота, Арольд Мукуди, Филипе Релвас, Ставрос Пилиос, Ловро Маер, Кервин Арриага, Рэзван Марин, Жуан Мариу, Лука Йович, Барнабаш Варга.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 12-й минуте матча команда Манчестер Сити открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Эллиот Андерсон. Счет стал 1:0.

На 34-й минуте поединка команда Манчестер Сити сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Фил Фоден. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе АЕК поле покинул Рэзван Марин, а вместо него вышел Абубакари Коита.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Барнабаш Варга на поле появился Зини (АЕК).

На 52-й минуте поединка команда АЕК сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Ставрос Пилиос. Счет стал 2:1.

На 57-й минуте поединка команда Манчестер Сити сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Раян Шерки. Счет стал 3:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 59-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).

На 62-й минуте в составе Манчестер Сити поле покинул Флойд Самба, а вместо него вышел Райан Макаду.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жуан Мариу на поле появился Александр Зубков (АЕК).

На 65-й минуте поединка команда Манчестер Сити сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Фил Фоден. Счет стал 4:1.

На 72-й минуте в составе Манчестер Сити поле покинул Йошко Гвардиол, а вместо него вышел Витор Рейс.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Энцо Фернандес на поле появился Раян Аит-Нури (Манчестер Сити).

На 76-й минуте поединка команда Манчестер Сити сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Фил Фоден. Счет стал 5:1.

На 83-й минуте в составе Манчестер Сити поле покинул Рубен Диаш, а вместо него вышел Кейден Брейтуэйт.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кервин Арриага на поле появился Мият Гачинович (АЕК).

На 83-й минуте в составе АЕК поле покинул Лука Йович, а вместо него вышел Милан Виталиш.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Манчестер Сити и АЕК завершился с итоговым счетом 5:1 в пользу команды Манчестер Сити.

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