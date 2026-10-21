Ливерпуль - Вильярреал (20.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 20 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Футбольный клуб «Ливерпуль» и Вильярреал. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Шимон Марциняк. Игра прошла на стадионе «Энфилд» в городе Ливерпуль.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Футбольный клуб «Ливерпуль» (схема 4-2-3-1): Алиссон, Рональд Араухо, Жереми Жаке, Вирджил ван Дейк, Костас Цимикас, Алексис Мак Аллистер, Трей Ньони, Рио Нгумоха, Райан Гравенберх, Коди Гакпо, Льюис Кумас.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Вильярреал на сегодняшнюю встречу: Петер Гулачи, Сантьяго Моуриньо, Пау Наварро, Ренату Вейга, Серхи Кардона, Санти Комесанья, Пап Гей, Тейджон Бьюкенен, Натан Салиба, Альберто Молейро, Георгий Микаутадзе.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 4-й минуте матча команда Вильярреал открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Георгий Микаутадзе. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 27-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Альберто Молейро (Вильярреал).

На 29-й минуте поединка команда Вильярреал сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Серхи Кардона. Счет стал 0:2.

На 36-й минуте поединка команда Футбольный клуб «Ливерпуль» сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Алексис Мак Аллистер. Счет стал 1:2.

На 41-й минуте в карточку арбитра попал Сантьяго Моуриньо (Вильярреал).

На 45-й минуте поединка команда Футбольный клуб «Ливерпуль» сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Рональд Араухо. Счет стал 2:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Футбольный клуб «Ливерпуль» поле покинул Рональд Араухо, а вместо него вышел Флориан Вирц.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Натан Салиба на поле появился Тани Олувасейи (Вильярреал).

На 54-й минуте в составе Вильярреал поле покинул Альберто Молейро, а вместо него вышел Хуан Фойт.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тейджон Бьюкенен на поле появился Александер Фримен (Вильярреал).

На 60-й минуте в составе Вильярреал поле покинул Георгий Микаутадзе, а вместо него вышел Айосе Перес.

На 65-й минуте поединка команда Футбольный клуб «Ливерпуль» сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Алексис Мак Аллистер. Счет стал 3:2.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Льюис Кумас на поле появился Александер Исак (Футбольный клуб «Ливерпуль»).

На 68-й минуте поединка команда Футбольный клуб «Ливерпуль» сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Флориан Вирц. Счет стал 4:2.

На 74-й минуте в составе Футбольный клуб «Ливерпуль» поле покинул Рио Нгумоха, а вместо него вышел Брэдли Баркола.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жереми Жаке на поле появился Джо Гомес (Футбольный клуб «Ливерпуль»).

На 78-й минуте в составе Вильярреал поле покинул Санти Комесанья, а вместо него вышел Жерар Морено.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Трей Ньони на поле появился Джеймс Макконнелл (Футбольный клуб «Ливерпуль»).

На 87-й минуте поединка команда Вильярреал сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Тани Олувасейи. Счет стал 4:3.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Футбольный клуб «Ливерпуль» и Вильярреал завершился с итоговым счетом 4:3 в пользу команды Футбольный клуб «Ливерпуль».

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