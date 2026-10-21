ПСЖ - Барселона (20.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 20 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Пари Сен-Жермен и ФК Барселона. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Майкл Оливер. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в городе Париж.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Пари Сен-Жермен (схема 4-3-3): Матвей Сафонов, Ашраф Хакими, Маркиньос, Виллиан Пачо, Лукас Эрнандес, Жуан Невеш, Витинья, Фабиан Руис, Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК Барселона на сегодняшнюю встречу: Хоан Гарсия, Шави Эспарт, Пау Кубарси, Жерар, Жуан Канселу, Марк Берналь, Педри, Ламин Ямаль, Дани Ольмо, Энтони Гордон, Рафинья.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 17-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Жуан Канселу (ФК Барселона).

На 20-й минуте в составе Пари Сен-Жермен последовала вынужденная замена: Усман Дембеле уступил место Ферран Торрес.

На 27-й минуте в составе ФК Барселона последовала вынужденная замена: Дани Ольмо уступил место Фермин Лопес.

На 38-й минуте матча команда Пари Сен-Жермен открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Дезире Дуэ. Счет стал 1:0.

На 55-й минуте поединка команда ФК Барселона сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Шави Эспарт. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте в составе Пари Сен-Жермен поле покинул Маркиньос, а вместо него вышел Илья Забарный.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хвича Кварацхелия на поле появился Магнес Аклиуш (Пари Сен-Жермен).

На 60-й минуте в составе ФК Барселона поле покинул Рафинья, а вместо него вышел Карим Адейеми.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Педри на поле появился Гави (ФК Барселона).

На 60-й минуте в составе ФК Барселона поле покинул Марк Берналь, а вместо него вышел Родри.

На 72-й минуте поединка команда Пари Сен-Жермен сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Лукас Эрнандес. Счет стал 2:1.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Шави Эспарт на поле появился Алехандро Бальде (ФК Барселона).

На 78-й минуте в составе Пари Сен-Жермен поле покинул Лукас Эрнандес, а вместо него вышел Уоррен Заир-Эмери.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дезире Дуэ на поле появился Сенни Майюлу (Пари Сен-Жермен).

На 79-й минуте поединка команда ФК Барселона сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Ламин Ямаль. Счет стал 2:2.

На 81-й минуте поединка команда Пари Сен-Жермен сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Витинья. Счет стал 3:2.

На 86-й минуте поединка команда Пари Сен-Жермен сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Фабиан Руис. Счет стал 4:2.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Пари Сен-Жермен и ФК Барселона завершился с итоговым счетом 4:2 в пользу команды Пари Сен-Жермен.

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