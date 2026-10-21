Штутгарт - Атлетико (20.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 20 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Штутгарт и Атлетико Мадрид. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Сердар Гозубуюк. Игра прошла на стадионе «МХП Арена» в городе Штутгарт.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Штутгарт (схема 4-2-3-1): Деннис Займен, Йоша Вагноман, Рамон Хендрикс, Джефф Шабо, Максимилиан Миттельштедт, Гриша Прёмель, Анджело Штиллер, Джейми Левелинг, Билал Эль-Ханнус, Крис Фюрих, Дениз Ундав.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Атлетико Мадрид на сегодняшнюю встречу: Ян Облак, Маркос Льоренте, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Алехандро Гримальдо, Джулиано Симеоне, Пабло Барриос, Мортен Юльманн, Алекс Баэна, Джонатан Дэвид, Хулиан Альварес.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Diego Simeone (Атлетико Мадрид).

На 17-й минуте в карточку арбитра попал Максимилиан Миттельштедт (Штутгарт).

На 36-й минуте матча команда Штутгарт открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джейми Левелинг. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Джонатан Дэвид, а вместо него вышел Адемола Лукман.

На 47-й минуте поединка команда Атлетико Мадрид сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Хулиан Альварес. Счет стал 1:1.

На 52-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йоша Вагноман на поле появился Лоренц Ассиньон (Штутгарт).

На 64-й минуте Мортен Юльманн (Атлетико Мадрид) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 69-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Алекс Баэна, а вместо него вышел Джонни Кардозо.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джейми Левелинг на поле появился Эрмедин Демирович (Штутгарт).

На 78-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Хулиан Альварес, а вместо него вышел Обед Варгас.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пабло Барриос на поле появился Робен Ле Норман (Атлетико Мадрид).

На 87-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Джулиано Симеоне, а вместо него вышел Александер Сёрлот.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дениз Ундав на поле появился Дженан Пейчинович (Штутгарт).

На 87-й минуте в составе Штутгарт поле покинул Крис Фюрих, а вместо него вышел Лео Зауэр.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Штутгарт и Атлетико Мадрид завершился вничью со счетом 1:1.

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