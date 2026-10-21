Рома - Слован (20.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 20 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Рома и Слован Братислава. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Сандро Шерер. Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в городе Рим.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Рома (схема 3-4-2-1): Пьерлуиджи Голлини, Даниэле Гиларди, Леонардо Балерди, Марио Эрмосо, Науэль Молина, Мартен де Рон, Никколо Пизилли, Уэсли, Родригу Мора, Лоренцо Пеллегрини, Дониэлл Мален.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Слован Братислава на сегодняшнюю встречу: Доминик Такач, Сезар Блэкман, Кенан Байрич, Светозар Маркович, Сандро Круз, Петер Покорны, Тигран Барсегян, Рахим Ибрагим, Артур Гайдош, Сулейман Камара, Нино Марчелли.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 20-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Тигран Барсегян (Слован Братислава).

На 21-й минуте матча команда Рома открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Марио Эрмосо. Счет стал 1:0.

На 39-й минуте поединка команда Рома сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Науэль Молина. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 51-й минуте в составе Рома поле покинул Лоренцо Пеллегрини, а вместо него вышел Матиас Суле.

На 52-й минуте поединка команда Рома сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Никколо Пизилли. Счет стал 3:0.

На 55-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тигран Барсегян на поле появился Аласана Ираджанг (Слован Братислава).

На 58-й минуте поединка команда Рома сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Дониэлл Мален. Счет стал 4:0.

На 59-й минуте в составе Рома поле покинул Дониэлл Мален, а вместо него вышел Сантьяго Кастро.

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Уэсли на поле появился Девин Ренш (Рома).

На 65-й минуте в карточку арбитра попал Сулейман Камара (Слован Братислава).

На 69-й минуте в составе Слован Братислава поле покинул Рахим Ибрагим, а вместо него вышел Ален Мустафич.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артур Гайдош на поле появился Кристиан Мартинес (Слован Братислава).

На 69-й минуте в составе Слован Братислава поле покинул Сулейман Камара, а вместо него вышел Алексей Марош.

На 75-й минуте предупреждение получил Кристиан Мартинес (Слован Братислава).

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марио Эрмосо на поле появился Константинос Кулиеракис (Рома).

На 77-й минуте в составе Рома поле покинул Мартен де Рон, а вместо него вышел Джанлука Манчини.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сандро Круз на поле появился Кевин Виммер (Слован Братислава).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Рома и Слован Братислава завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу команды Рома.

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