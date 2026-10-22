Леванте - Атлетик (21.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В среду, 21 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Леванте и Атлетик Бильбао. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Алехандро Кинтеро Гонсалес. Игра прошла на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в городе Валенсия.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Леванте (схема 4-4-2): Мэтью Райан, Джереми Тольян, Аисса Манди, Ифеаньи Ндукве, Мануэль Санчес, Рохер Бруге, Хон Андер Оласагасти, Даниэль Рекена, Тьяго Фернандес, Петар Ратков, Иван Ромеро.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Атлетик Бильбао на сегодняшнюю встречу: Унаи Симон, Уго Ринкон, Ерай Альварес, Эмерик Лапорт, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галаррета, Микель Хаурегисар, Алекс Беренгер, Роберт Наварро, Жоанеко Луи Жан, Мароан Саннади.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 20-й минуте матча команда Леванте открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Рохер Бруге. Счет стал 1:0.

На 22-й минуте поединка команда Леванте сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Рохер Бруге. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Атлетик Бильбао поле покинул Жоанеко Луи Жан, а вместо него вышел Пейо Каналес.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Микель Хаурегисар на поле появился Иньяки Уильямс (Атлетик Бильбао).

На 67-й минуте поединка команда Атлетик Бильбао сумела сократить отставание. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Алекс Беренгер. Счет стал 2:1.

На 72-й минуте в составе Леванте поле покинул Петар Ратков, а вместо него вышел Этта Эйонг.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иван Ромеро на поле появился Ориоль Рей (Леванте).

На 72-й минуте в составе Леванте поле покинул Рохер Бруге, а вместо него вышел Виктор Гарсия.

На 73-й минуте Эмерик Лапорт (Атлетик Бильбао) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 77-й минуте в карточку арбитра попал Этта Эйонг (Леванте).

На 80-й минуте предупреждение получил Джереми Тольян (Леванте).

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иньиго Руис де Галаррета на поле появился Айтор Паредес (Атлетик Бильбао).

На 81-й минуте в составе Атлетик Бильбао поле покинул Уго Ринкон, а вместо него вышел Алехандро Рего Мора.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Роберт Наварро на поле появился Нико Уильямс (Атлетик Бильбао).

На 83-й минуте в составе Леванте поле покинул Джереми Тольян, а вместо него вышел Начо Перес.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тьяго Фернандес на поле появился Пако Кортес (Леванте).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Юри Берчиче (Атлетик Бильбао).

На 90-й минуте поединка команда Леванте сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Этта Эйонг. Счет стал 3:1.

Итог встречи

На 99-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Леванте и Атлетик Бильбао завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Леванте.

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